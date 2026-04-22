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Si è spenta Giusi Nicolosi, insegnante della scuola Novelli

· Cronaca varia

Figura amata e stimata della scuola elementare. Aveva 65 anni

MONREALE, 22 aprile – Da ieri sera la comunità scolastica monrealese e dell'istituto Veneziano-Novelli in particolare, ha perso una figura stimatissima ed amatissima: l'insegnante Giusi Nicolosi, prematuramente scomparsa all’età di 65 anni.

 A portarsela via una malattia inesorabile contro cui ha combattuto negli ultimi tempi, ma di fronte alla quale si è dovuta arrendere. Persona dalla straordinaria sensibilità e gentilezza, la maestra Nicolosi ha insegnato per oltre un ventennio alla scuola primaria, curando con enorme dedizione, professionalità e dolcezza, la formazione di tante generazioni di alunni.
I colleghi la descrivono come persona “aperta alla condivisione e alla collaborazione, che ha instaurato, col suo delicato tratto umano, relazioni di coesione e amicizia con tutti i coloro che partecipano alla vita della scuola. La grande famiglia della Veneziano- Novelli si stringe al dolore del marito e delle figlie Laura ed Elisa, nella certezza che il lascito e il ricordo di Giusy continuerà a ispirare tutti”.
I funerali si terranno domani, giovedì 23 aprile, alle ore 11 nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale.

Ai familiari di Giusi Nicolosi le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.

 



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