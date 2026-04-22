Maurizio Stefanizzi, un ufficiale vicino al mondo della scuola

Gorgone: “Con il suo sorriso, la sua empatia ha saputo conquistarsi la stima di tutti”

MONREALE, 22 aprile – Sono ancora in tanti in città che ricordano la figura di Maurizio Stefanizzi, dal 2002 al 2005 comandante del Gruppo carabinieri di Monreale, che guidò con professionalità e grande sensibilità.

Un triennio, condotto col grado di tenente colonnello, in attesa di scalare i gradini dell’Arma (è andato in pensione con il grado di Generale di Corpo d’Armata), per poi lasciare l’incarico monrealese al collega Michele Sirimarco, che gli subentrò al vertice del Gruppo.

Maurizio Stefanizzi, nel corso della sua permanenza a Monreale, fu molto vicino al mondo della scuola. Spesso partecipava alle manifestazioni organizzate dagli istituti cittadini, sempre per affermare la presenza dell’Arma nel territorio, battendosi soprattutto per trasmettere alle giovani generazioni il valore della legalità. (nella foto il tenente colonnello Stefanizzi presenzia ad una manifestazione della scuola Novelli nel dicembre del 2003).

“Il generale Maurizio Stefanizzi – commenta oggi Stefano Gorgone, dirigente scolastico emerito della scuola Novelli – e' stato un grande ufficiale dell'Arma che, con il suo sorriso, la sua empatia ha saputo conquistarsi la stima di tutto il mondo della scuola monrealese, la simpatia degli alunni che spesso erano ben accolti nella caserma di via Biagio Giordano. Il rispetto della dignità della persona umana era centrale nella sua instancabile ed efficace azione investigativa. Rimane a tutti noi che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo – conclude – il prezioso ricordo della sua testimonianza di un uomo dello Stato al servizio del bene comune”.