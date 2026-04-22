Monreale, al via un patto educativo per i giovani: è promosso dall’Arcidiocesi

Evento domenica 26 aprile in piazza Guglielmo II

MONREALE, 22 aprile – A Monreale prende forma un progetto di ampio respiro civile ed educativo promosso dall’Arcidiocesi e fortemente voluto dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi (nella foto).

L’iniziativa si è tradotta in un concreto “Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra le giovani generazioni”, capace di coinvolgere istituzioni, scuola e società civile. Il Patto è nato dalla consapevolezza che educare sia una responsabilità condivisa. Accanto all’Arcidiocesi hanno aderito il Comune di Monreale, le Forze dell’Ordine, l’Asp e i referenti delle scuole del territorio, dando vita a una rete ampia impegnata ad affrontare le sfide educative contemporanee.

Al centro del progetto ci sono i giovani, spesso esposti a fragilità sociali e carenza di punti di riferimento. L’obiettivo è stato quello di costruire percorsi comuni per promuovere legalità, inclusione e senso di appartenenza, non solo prevenendo il disagio ma creando opportunità concrete: spazi di ascolto, iniziative culturali e progetti formativi. Fondamentale anche il ruolo delle Forze dell’Ordine, inteso in chiave educativa e di dialogo con il territorio.

Determinante il contributo della scuola, chiamata a essere laboratorio di cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie e istituzioni, per formare cittadini consapevoli e responsabili. Il percorso troverà il suo momento culminante domenica 26 aprile, dalle 19:30 alle 22:30, in piazza Guglielmo II, con l’evento “POV Violenza: ora parlo io!”. La serata, organizzata alla vigilia dell’anniversario di un tragico episodio avvenuto lo scorso 27 aprile, rappresenterà un momento di riflessione e condivisione aperto a tutta la cittadinanza.

Presentato dal conduttore Ruggero Sardo, l’evento alternerà intrattenimento musicale e momenti di spettacolo, tra cui l’intervento comico di Roberto Lipari, a un festival di cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole aderenti al progetto. I ragazzi, guidati da docenti ed esperti del settore, hanno affrontato il tema della violenza attraverso storie intense, trasformando la riflessione in narrazione.

I cortometraggi sono il risultato di un percorso educativo articolato, sviluppato anche grazie al contributo di Guardia di Finanza, Carabinieri, sindacato di polizia Siap e Asp, che hanno affiancato gli studenti in momenti di confronto e approfondimento.

Dalla scrittura delle sceneggiature alle riprese, i giovani hanno sperimentato tutte le fasi della produzione cinematografica, assumendo ruoli diversi all’interno delle troupe e mettendo in luce creatività e capacità di lavoro di squadra.

La direzione artistica dell’evento è affidata a Giulia Galati, mentre una giuria di esperti — tra cui lo stesso Lipari, Stefania Blandeburgo, Ignazio Rosato, Rosario Terranova, Gianpiero Pumo, Toti Mancuso e Beppe Manno — valuterà i lavori assegnando premi alle migliori interpretazioni e produzioni. L’appuntamento rappresenterà non solo la conclusione del percorso, ma soprattutto un momento simbolico in cui i giovani potranno “prendere parola”, condividendo con la comunità esperienze, emozioni e proposte.

In un contesto spesso segnato da frammentazione sociale, l’esperienza di Monreale si propone come modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio, capace di generare consapevolezza, speranza e futuro.