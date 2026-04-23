Morte Stefanizzi, Intravaia: “Un punto di riferimento anche per me e la mia famiglia”

L’ufficiale era al comando del Gruppo Carabinieri di Monreale al tempo della strage di Nassiriya

MONREALE, 23 aprile – Il generale Maurizio Stefanizzi, allora tenente colonnello, era il comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, quando nel novembre 2003, avvenne la strage di Nassiriya, nella quale restò ucciso, tra gli altri, il vicebrigadiere monrealese, Domenico Intravaia.

Oggi il figlio Marco, attualmente presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, lo ricorda, sottolineando la sensibilità dell’ufficiale nei confronti della famiglia, proprio nel periodo successivo alla tragedia irachena“La scomparsa del Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi mi riempie di dolore – scrive Intravaia – È stato un servitore dello Stato esemplare che ha incarnato con rigore, passione e senso del dovere i valori più alti delle Istituzioni, come ricorda bene la città di Monreale che l’ha avuto alla guida del Gruppo Carabinieri. Un uomo autentico, capace di ascolto, vicinanza e grande umanità e sempre attento alle esigenze della comunità. E’ stato un punto di riferimento anche per me e la mia famiglia quando mio padre morì. In quel momento comandava il Gruppo a Monreale, ci fu vicino con discrezione e affetto, fu come un padre per me e mia sorella. Nel tempo avevo costruito con lui un rapporto sincero, fatto di stima e rispetto reciproco, che andava oltre i ruoli. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo”.