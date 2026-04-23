Una vettura distrugge la colonnina del gas: caos stanotte in via Palermo

Immediata la fuoriuscita che rendeva l’aria irrespirabile. Lunghi gli interventi di ripristino. LE FOTO

MONREALE, 23 aprile – È stata una notte molto travagliata quella trascorsa stanotte in via Palermo, la strada che unisce la panoramica della Rocca e piazza Vittorio Emanuele, conosciuta anche come la “strada vecchia”, nei pressi dell’ingresso del centro abitato monrealese.

Intorno alle 3,45, una vettura di tipo Cargo, con a bordo due ragazzi monrealesi, che saliva in direzione cittadina, per cause ancora da verificare, ma che potrebbero essere ricondotte ad una distrazione dovuta al sonno, ha sbandato probabilmente dopo aver “pizzicato” il marciapiede, arrestando la sua corsa contro una saracinesca che è andata danneggiata. L’impatto ha svegliato i residenti della zona, a causa del notevole rumore che ha provocato. Pur non procedendo a velocità elevata, così come sembra, la macchina ha notevolmente danneggiato pure una colonnina del gas di un’abitazione privata, che da quel momento ha cominciato a erogare metano a flusso continuo.

Ci sono voluti pochi minuti perché l’aria diventasse irrespirabile, proprio a causa della copiosa fuoriuscita del gas. Prontamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, che ha visto l’arrivo dei Vigili del Fuoco, del 118, dei carabinieri e dei tecnici dell’azienda del gas. La strada è rimasta chiusa fino alle 9 del mattino, per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’impianto e ripristinare il funzionamento della colonnina.

I residenti lamentano come episodi di questo tipo siano all’ordine del giorno in quella strada, che – come sanno i monrealesi – è alquanto stretta e necessita di estrema prudenza nel percorrerla.

A rendere ancora più difficile la situazione c’è il modo spesso “allegro” di parcheggiare le macchine sul lato destro della strada, che rende ancora più stretta la carreggiata e moltiplica le probabilità di urti, più o meno gravi. I residenti chiedono l’installazione dei dissuasori per obbligare gli automobilisti a moderare la velocità.