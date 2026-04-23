SP42 di Tagliavia, viabilità compromessa tra abbandono e disagi

A causa dello stato di abbandono perpetratosi negli anni e delle abbondanti e continue piogge invernali, le condizioni della SP42 sono criticamente peggiorate

MONREALE, 23 aprile – Numerose le segnalazioni circa la difficoltà nel percorrere la SP42 di Tagliavia, che si colloca come uscita stradale lungo la SS118 (la Corleonese Agrigentina) al km. 22.7 e si estende per circa 12 km. Negli anni l’assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonostante le continue segnalazioni, a causa delle piogge invernali è drasticamente peggiorata.

Eppure si tratta di un’arteria stradale importante, lungo la quale si trova anche il santuario di Maria SS. del Rosario di Tagliavia, storico ed importante punto di riferimento da quasi duecento anni per i pellegrini devoti alla nota Madonna di Tagliavia, nonché tappa di passaggio per i numerosi viandanti della Magna Via Francigena, che risulta difficile da raggiungere. Per esempio, i pellegrini che provengono dalla zona nord-occidentale della provincia di Palermo, allo stato attuale, sono pressocché impossiblitati per le condizioni della strada a raggiungere il Santuario: devono infatti percorrere la SP4 da San Cipirello in direzione Corleone e ritornare verso Palermo lungo la SS118 oppure percorrere strade alternative come da Roccamena o da Piana degli Albanesi con un sensibile allungamento del tragitto.

Diverse sono state nell’ultimo anno le segnalazioni di foratura di pneumatici causata probabilmente dalle numerose fosse e dai diversi dislivelli presenti già solo nel breve tratto di circa quattro chilometri che intercorrono tra la SS118 e il Santuario mariano. Sebbene sia una strada secondaria, per dare un’idea dei numeri, tenendo conto la consueta Festa annuale della Madonna di Tagliavia, i pellegrinaggi, i matrimoni celebrati alla chiesa del Santuario e i vari eventi organizzati dall’arcidiocesi di Monreale, la SP42 vede un flusso medio annuo che si aggira statisticamente intorno alle ben oltre 5500-6000 persone tra turisti e pellegrini, come avvenuto nel 2025, Anno del Giubileo, dove il Santuario è divenuto Chiesa Giubilare con la sua Porta Santa e ha festeggiato inoltre il suo 180° anniversario dalla fondazione.

In forza di queste statistiche, anche quest’anno si auspica e si prevede - già da ora a poche settimane dalla Festa della Madonna di Tagliavia, fissata il 17 maggio 2026, fino all’autunno - un afflusso simile se non maggiore verso il Santuario. Ciò comporterà un ulteriore sforzo per il manto stradale già considerevolmente compromesso e, proporzionalmente, un aumento di pericoli potenziali in materia di sicurezza stradale cui saranno esposti i numerosissimi automobilisti che da li vi transiteranno.

Questa panoramica completa racconta lo stato dell’arte in cui imperversa tuttora questa vitale arteria che la SP42 rappresenta per il territorio e, nonostante le richieste di intervento già avanzate dai residenti agli uffici della Città Metropolitana - Provincia di Palermo, ente giuridico garante per la manutenzione di suddetta strada, nulla è ancora accaduto. I residenti rivolgono perciò un accorato appello alle istituzioni affinché vengano effettuati interventi concreti, funzionali, duraturi di manutenzione ordinaria e straordinaria su questa importante arteria stradale.

Il ripristino della SP42, in quest’ottica, garantirà molteplici benefici. Oltre a garantire, prima di tutto, maggiore sicurezza agli automobilisti in transito, tali interventi faciliteranno l’aumento sempre più graduale e costante del flusso di persone che saranno così stimolate a raggiungere il Santuario e le altre meravigliose zone attigue. Di conseguenza, la zona di Tagliavia ridiventerà così nuovamente, come in passato, un altro principale polo di attrazione lungo l’asse Marineo - Ficuzza - Corleone dando vita, a sua volta, a quel processo di rivalorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e religioso che questa parte dell’entroterra siciliano ha da offrire e di cui ha tanto bisogno, processo che potrà avvenire solo e soprattutto se tali obiettivi saranno perseguiti - attraverso finanziamenti e progetti di riqualifica - in sinergia e collaborazione tra le istituzioni chiamate in causa, ovvero la Provincia di Palermo, i Comuni limitrofi e tutti gli enti locali competenti.