Variazione dei confini fra Monreale e San Giuseppe Jato, approvato il disegno di legge

Interessate le contrade Dammusi, Signora, Bommarito, Ginestra e Traversa

PALERMO, 24 aprile – La giunta regionale ha approvato il disegno di legge che riguarda la variazione territoriale dei confini comunali di Monreale e San Giuseppe Jato.

L’iniziativa legislativa dà attuazione alla volontà popolare espressa con il referendum che si è svolto lo scorso anno, in cui sono stati coinvolti i cittadini residenti nelle contrade Dammusi, Signora, Bommarito, Ginestra e Traversa (nell’immagine).In occasione della consultazione referendaria, il 6 luglio del 2025 si sono recati urne 178 elettori su 233 aventi diritto, con un’affluenza di oltre il 76 per cento e con un esito finale quantomai netto: sono stati infatti 170 i favorevoli alla “secessione”, cioè quasi il 95 per cento dei votanti.

La proposta legislativa dovrà adesso approdare all’Assemblea regionale siciliana, chiamata ad autorizzare e determinare a livello normativo l’esatto perimetro territoriale della variazione, nonché a definire la gestione delle relazioni istituzionali e dei servizi pubblici locali rivolti alla popolazione interessata alla variazione stessa. Una delle principali problematiche scaturenti dalla nuova delimitazione dei confini è quella che concerne la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali fra i due comuni, che dovranno essere opportunamente concordati dalle rispettive amministrazioni.

La procedura si concluderà con l’emissione di un apposito decreto da parte del presidente della Regione Siciliana: sarà quest’ultimo passaggio a sancire in via definitiva l’annessione a San Giuseppe Jato delle cinque contrade sinora appartenenti a Monreale, la cui superficie territoriale di conseguenza subirà una riduzione di oltre 21 chilometri quadrati.