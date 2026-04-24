Monreale dice no alla violenza con un video social

“Io voglio vivere! Basta alla violenza” è il messaggio che vuole diventare virale

MONREALE, 24 aprile – Un gesto essenziale, ma carico di significato, diventa il simbolo di una mobilitazione collettiva contro la violenza: una mano appoggiata al petto, l’altra sulle labbra e lo sguardo rivolto verso l’alto.

Da questa immagine prende vita la campagna ideata da Valentino Mirto e Claudia Pirozzo, a nome dell’Associazione Torneo dei Quartieri e dell’Associazione MAS, che invitano tutta la comunità a unirsi in un’iniziativa di forte impatto umano e sociale. L’obiettivo è trasformare il dolore in consapevolezza condivisa e azione concreta. Il messaggio centrale è semplice e diretto: “Io voglio vivere! Basta alla violenza”. Chi partecipa è invitato a pronunciare queste parole all’inizio di un breve video, aggiungendo poi un pensiero personale, un ricordo o una dedica, anche in memoria di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, tragicamente scomparsi nella sparatoria del 27 aprile 2025 a Monreale.

La campagna si sviluppa soprattutto attraverso i social network, dove ciascuno può pubblicare il proprio contributo, contribuendo a diffondere il messaggio e ad amplificarne la portata. L’idea è quella di creare una rete spontanea di testimonianze capace di coinvolgere persone di ogni età, trasformando ogni video in un segno tangibile di partecipazione.

Non è solo un gesto simbolico: è un invito a sentirsi parte di una comunità, a condividere storie e ricordi e a dare voce a chi non può più farlo. Chi lo desidera può accompagnare il proprio messaggio con immagini significative, contribuendo a costruire una memoria collettiva fatta di volti ed emozioni. Le associazioni promotrici ribadiscono quanto sia fondamentale il contributo di ciascuno, soprattutto per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della vita e sull’importanza di contrastare ogni forma di violenza.

L’invito è rivolto a tutti: bastano poche parole, un gesto, uno sguardo per unirsi a questo coro. Un modo per ricordare, per non restare indifferenti e per affermare insieme, con forza, che la vita merita sempre di essere difesa.