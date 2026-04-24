"Tre vite spezzate", il rap di Mauro Fasone dedicato a Massimo, Andrea e Salvo

Il brano è già stato presentato ufficialmente alla presenza delle autorità

MONREALE, 24 aprile – C’è un momento, nelle comunità colpite da una tragedia, in cui il silenzio diventa insostenibile e la musica prova a farsi parola condivisa.

Il brano di Mauro Fasone (nella foto) nasce esattamente in questo spazio: non come semplice composizione, ma come gesto civile, memoria cantata dedicata a Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, uccisi a Monreale lo scorso 27 aprile.

Presentato al TED nei giorni scorsi, in un contesto istituzionale segnato dalla presenza dell’Arma dei Carabinieri, del vescovo Gualtiero Isacchi e dell’amministrazione comunale, il pezzo si colloca fin da subito su un crinale delicato: quello tra commemorazione pubblica e intimità del dolore.

L’impianto musicale, costruito insieme a Riccardo Fasone (in arte Kikko Vfp), rifugge ogni retorica sonora. Gli arrangiamenti sono misurati, essenziali, quasi a non voler sovrastare il peso delle parole. La produzione della Vfp Records mantiene una pulizia che lascia emergere la voce come elemento centrale: una voce che non cerca virtuosismi, ma verità.

Il testo si muove tra immagini concrete e tensione emotiva trattenuta. Non indulge in descrizioni crude né in slogan consolatori; piuttosto, costruisce un racconto fatto di assenze, di vite interrotte, di quotidianità spezzate. È proprio questa scelta di sottrazione a rendere il brano efficace: il dolore non viene spiegato, ma evocato, lasciando spazio all’ascoltatore per colmare i silenzi.

Ciò che colpisce è la funzione pubblica dell’opera. Non siamo davanti a una canzone che cerca il mercato, ma a un atto di testimonianza che si inserisce in un momento preciso della storia locale. La sua esecuzione in un contesto istituzionale rafforza questa dimensione: la musica diventa veicolo di memoria collettiva, quasi un’estensione simbolica del lutto cittadino. Mauro Fasone nel suo brano, inoltre, riesce pure ad evitare la trappola di scivolare nel banale grazie a una scrittura sincera e a un’interpretazione contenuta, che non forza l’emozione ma la accompagna.

In definitiva, il brano si impone più per la sua necessità che per la sua ambizione artistica. È un pezzo che non chiede di essere giudicato soltanto come musica, ma come gesto: un tentativo di dare voce a una comunità ferita, trasformando il ricordo in presenza sonora. E, in questo senso, centra il suo obiettivo.