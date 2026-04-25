Confraternita del SS. Crocifisso, una novità per i solenni festeggiamenti

In occasione del 400esimo anniversario della festa, una rappresentazione artistica in 3D dell’effigie del Santissimo Crocifisso

MONREALE,25 aprile – Tutto pronto per l’inizio dei solenni festeggiamenti in onore del SS. Salvatore Crocifisso di Monreale, la Confraternita ha inaugurato ieri l’apertura del solenne novenario con la prima celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Trapani, monsignor Fragnelli insieme con l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

La Confraternita in occasione della ricorrenza del 400° anniversario “1626-2026” darà vita a innumerevoli incontri rivolti alla cittadinanza, prettamente religiosi e attenti anche ai più fragili che non possono essere partecipi personalmente. Proprio per questo, attraverso i media, con dirette del novenario visibili sui canali di YouTube e Facebook della Confraternita dal 24 aprile al 2 maggio, e con la diretta della processione che sarà trasmessa il 3 maggio 2026 dalle ore 10:30.

In occasione dell’ apertura del solenne novenario, che sancisce l'apertura della festa, il presidente della Confraternita, Giuseppe Messina, ha presentato la novità, attraverso l’uso dell’arte 3D, della riproduzione in scala del simulacro del SS. Crocifisso.

“In occasione del 400° anniversario - fanno sapere dalla Confraternita - siamo orgogliosi di presentare la riproduzione in scala del simulacro del SS. Salvatore Crocifisso. Attraverso un meticoloso processo di scansione e modellazione digitale e manuale, abbiamo ricreato una copia fedele in ogni minimo particolare grazie a Iconia 3D. Precisione millimetrica e rispetto dell'iconografia originale rappresentano un omaggio artistico per i 400 anni di storia. Un’opera pensata per chi vuole custodire un simbolo di speranza e arte nella propria casa”.

Sarà possibile contattare la pagina Facebook della Confraternita o via email su crocifissomonreale@gmail.com per informazioni e prenotazioni.