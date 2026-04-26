Monsignor Marciante: ''Gesù è porta aperta sulla vita eterna''

Ieri sera il secondo passo di novena è stato guidato dal vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante

MONREALE,26 aprile – Ieri sera all’interno del santuario del Santissimo Salvatore Crocifisso alla Collegiata si è svolta la seconda celebrazione eucaristica del solenne novenario per il 400esimo anniversario del Santissimo Crocifisso di Monreale.

A presiedere la solenne concelebrazione eucaristica è stato il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, con monsignor Isacchi, arcivescovo di Monreale. Con loro anche don Nicola Gaglio e don Luca Leone, rispettivamente parroco e viceparroco della parrocchia Santa Maria Nuova- Santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata, don Francesco Di Maggio, rettore del Seminario arcivescovile.

In apertura, monsignor Gualtiero Isacchi ha ringraziato monsignor Marciante per aver accettato l’invito ad accompagnare la comunità monrealese nel secondo giorno di preparazione alla festa del Santissimo Crocifisso.

“Ringrazio monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù - ha affermato monsignor Isacchi - per aver accolto l’invito ad accompagnarci in questo secondo passo di novena in preparazione alla festa del Crocifisso, che quest’anno stiamo vivendo in modo particolare dopo i fatti tragici accaduti lo scorso anno. Monsignor Marciante è all’interno della Conferenza episcopale siciliana il vescovo incaricato della pastorale sociale, che si occupa delle questioni sociali care a Papa Francesco. Siamo sicuri che la luce del Crocifisso ci aiuterà a impostare un nuovo modo di abitare la città”.

Iniziando la sua omelia monsignor Marciante, ringraziando l’arcivescovo di Monreale, ha richiamato il valore della collaborazione tra vescovi per il bene della Chiesa: “Grazie per l’invito rivoltomi, perché è sempre bello tra fratelli scambiarsi in qualche modo la carità- ha affermato monsignor Marciante, rivolgendosi a monsignor Isacchi. “Venire qui è segno di amore per tutta la Chiesa, in modo particolare per questa Chiesa di Monreale. È bello questo segno di fratellanza tra noi vescovi e credo sia edificante anche per il nostro popolo. Volerci bene e collaborare per il bene dell’unica Chiesa di cui il pastore unico è Gesù Cristo”.

Commentando il brano del Vangelo di Giovanni (10), il vescovo di Cefalù ha incentrato la sua omelia intorno alle due immagini di Gesù come pastore e porta delle pecore: “L’evangelista Giovanni intreccia nel suo discorso due immagini, che sembrano distanti, ma nel cuore di Dio diventano una cosa sola: la porta e il pastore - ha affermato monsignor Marciante.

“È proprio da questo intreccio che emergerà la definizione più luminosa di Gesù. Egli è il pastore bello, questa è la definizione che ci consegna il Vangelo di Giovanni, ma nello stesso tempo anche un’altra definizione di Gesù, che dice di essere la porta. Quando Gesù afferma di essere il pastore- ha continuato il presule- alle orecchie dei suoi contemporanei risuona come qualcosa di sconcertante, quasi una bestemmia. Per Israele, infatti, uno solo era riconosciuto pastore, ovvero Dio stesso. Ma dicendo ciò, Gesù sta rivelando la sua identità divina, perché solo Dio in Israele era riconosciuto come pastore del popolo. Ma Gesù fa un passo ulteriore e ci dona l’altro simbolo, dicendo di essere anche la porta. Il simbolo della porta ci riconduce così alle origini della nostra fede, alle case degli Israeliti, schiavi in Egitto, sugli stipiti delle cui porte fu sparso il sangue dell’agnello perché l’angelo della morte passasse oltre. La porta, dunque, è da sempre un simbolo di liberazione. Una porta aperta è un vuoto, qualcosa che non impedisce, ma permette l’accesso, specialmente quando la porta viene aperta, mentre quando è chiusa serve a custodire quelli che stanno nella casa”.

“L’immagine della porta aperta è espressione di un’assenza che in qualche modo permette un passaggio e il fatto che Gesù si definisca porta è provocatorio per certi aspetti. Gesù è l’assente per eccellenza, la morte lo ha reso assente, poiché sembra che gli abbia tolto la vita - ha affermato monsignor Marciante. Egli ha svuotato se stesso, per diventare per noi possibilità di passaggio. Ecco perché svuoto’ se stesso sulla croce, ecco perché diventa assenza, per permetterci il passaggio. Questo passaggio ha il nome della Pasqua, è il passaggio attraverso la porta della morte verso la vita. Dio ama con il dono del corpo- ha proseguito il presule- non domina con la forza, ma ama profondamente fino a dare tutto se stesso. La sua morte disarmata disarma anche noi, il Crocifisso è allo stesso tempo disarmato e disarmante. Il suo corpo appeso alla croce è il segno più evidente di quanto Dio ci ami”.

“C’è una voce - ha concluso il vescovo di Cefalù- che ci conosce, ci chiama nell’intimo e vuole per noi la vita in abbondanza, ma ci sono voci che non conoscono il nostro nome e vogliono solo manipolarci, usarci e privarci della nostra dignità. Sono le voci della violenza, della corruzione, della mafia che mantiene le persone in stato di terrore. Queste sono le voci dei ladri e dei briganti di cui ci parla Gesù nel Vangelo. Entrare nella morte e uscire nella vita, celebrare oggi l’eucaristia vuol dire accettare questo modo di vivere questo passaggio. Il passaggio della croce per le vie di Monreale segnò nel 1626 la fine dell’epidemia. Oggi vorrei ricordarne due di queste epidemie: la prima è quella che gli analisti chiamano conflitto diffuso a frammentato, di cui la maggior parte delle vittime sono i civili. Poi ci sono le conseguenze dei conflitti sui patti mondiali, sulle politiche energetiche, sulla sicurezza alimentare che aumentano le migrazioni. Incombe anche il pericolo della minaccia esistenziale, allargando il concetto all’inquietudine paranoide che sta permeando la società occidentale colpendo in particolare i giovani. Percepire la propria esistenza in pericolo è già normalmente fonte di ansia e di agitazione, ma cosa accade se questa minaccia non è reale, ma frutto di insicurezze generatrici di fantasmi? La minaccia esistenziale è già abbastanza per ingenerare un clima di sospetto e di violenza. Chiediamo al Signore di non lasciarci profanare dalla violenza del mondo, ma di restare saldi nell’ascolto dell’unica voce che ci rende veramente liberi”.

Alla fine della sua omelia, il vescovo di Cefalù ha voluto dedicare un momento al ricordo dei tre giovani, che l’anno scorso sono stati barbaramente uccisi nella piazza di Monreale, due dei quali componenti della Confraternita del SS. Crocifisso: “Li affidiamo a Cristo perché li accompagni attraverso la porta della vita eterna”.

Riprendendo la parola in chiusura e ringraziando il vescovo di Cefalù, monsignor Gualtiero Isacchi ha concluso: “Ringraziamo il vescovo Giuseppe per quanto ci ha detto, mi piace raccogliere dalla parole che ci hai consegnato come secondo passo di questa novena il guardare il nostro Crocifisso come porta di passaggio, una porta disarmata e disarmante, che ci permette di entrare nella vita nuova con quella libertà che non dà spazio alla violenza e alle guerre. Guardando il Crocifisso quest’anno in modo particolare, lo leggiamo come porta attraverso la quale ciascuno di noi sceglie di entrare per lasciarsi disarmare dal suo amore e per essere un costruttore di pace”.

Stasera la terza celebrazione eucaristica della novena avrà inizio alle 19 con il vescovo ausiliare di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, in quanto alle 17.30 l'arcivescovo di Monreale celebrerà la solenne messa in cattedrale per il 759esimo della dedicazione della basilica cattedrale.