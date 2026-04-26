Conferito a Sigfrido Ranucci il diploma “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna

Chiara Giacopelli: «Un omaggio ai suoi alti meriti nel giornalismo investigativo»

MONREALE, 26 aprile – E' stato conferito al giornalista Sigfrido Ranucci il diploma “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna, fondata nel 1974 su iniziativa del professore Pino Giacopelli.

La formale consegna dell’onorificenza è avvenuta ieri sera, al termine dello spettacolo «Diario di un trapezista» che si è tenuto al teatro “Imperia” di Monreale, a cui ha partecipato un folto, attento e interessato pubblico.

«Con l’assegnazione del diploma della nostra Accademia - dichiara la presidente Chiara Giacopelli - abbiamo voluto rendere omaggio all’attività svolta ormai da diversi anni da Sigfrido Ranucci nell’ambito del giornalismo investigativo. è il nostro modo di dimostrargli l’ammirazione per l’alta professionalità e il grande coraggio con cui porta avanti inchieste scomode: la sua è una illuminante ed esemplare testimonianza di giornalista autenticamente libero e indipendente, che non ha padrini né padroni».

Il diploma “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna negli anni passati è stato conferito a personalità che, per il loro apprezzato impegno, si sono distinte in vari settori, come lo scienziato Antonino Zichichi, il magistrato Pietro Grasso, i pittori Renato Guttuso, Gianbecchina e Pippo Madé, i giornalisti Bent Parodi, Ugo Alvaro Bazan e Giuseppe Quatriglio, gli storici Salvatore Candido, Massimo Ganci e Giuseppe Schirò, gli scrittori Stefano Zecchi e Dacia Maraini, il presentatore televisivo Pippo Baudo ed i registi Roberto Andò e Roberto Guicciardini.