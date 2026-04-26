Monreale, ieri grande partecipazione alla celebrazione del 25 aprile

L’iniziativa è stata organizzata dall’Auser di Monreale, circolo Biagio Giordano

MONREALE, 26 aprile – Una partecipazione significativa ha segnato ieri la manifestazione del 25 aprile, “Festa della Liberazione”, organizzata come ogni anno dall’Auser di Monreale, Circolo Biagio Giordano, presieduto da Biagio Cigno, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il corteo ha attraversato la città in un clima di forte coinvolgimento e condivisione, trasformandosi in un vero e proprio tripudio di colori: bandiere, gilet e cappellini arancioni – simbolo distintivo dell’AUSER – indossati dai numerosi soci del circolo cittadino accorsi in massa per l’occasione.

Presenti diverse rappresentanze politiche, come pure le forze dell’ordine, rappresentate dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, capitano Niko Giaquinto, dal Comandante di stazione, Luogotenente Antonio La Rocca, e da Giuseppe Cortigiani, presidente dell’Associazione Carabinieri in congedo.

Ampia la partecipazione delle istituzioni: presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia, gli assessori Patrizia Roccamatisi e Salvo Giangreco e numerosi consiglieri comunali.

Momento particolarmente toccante è stata la presenza di Vincenzo Giordano, nipote del partigiano martire fucilato il 15 febbraio 1945 a Imperia dai nazifascisti, simbolo vivente della memoria storica che la giornata intende preservare.

Ad accompagnare l’intera cerimonia, la banda musicale “I Fiati della Normanna”, diretta dal maestro Aldo Terzo, che ha eseguito brani simbolo come “Bella Ciao” e “L’Inno di Mameli”, contribuendo a rendere ancora più solenne e partecipato il ricordo della Liberazione.Una giornata intensa e sentita, che ha ribadito il valore della memoria e dell’impegno civile nella comunità monrealese.