Monreale ricorda i suoi giovani: domani il primo anniversario della strage del 27 aprile

Numerose le iniziative organizzate nel giorno del ricordo della tragedia

MONREALE, 26 aprile – A un anno dalla tragica scomparsa di Andrea, Massimo e Salvo, la città si prepara a vivere una giornata intensa di memoria e riflessione.

Domani, 27 aprile, in occasione del primo anniversario della strage che ha profondamente segnato la comunità monrealese, si terrà una manifestazione commemorativa nell’ambito del progetto “Sport, Legalità, Territorio e Ambiente”.

L’iniziativa è legata al premio “Andrea, Massimo e Salvo”, nato per mantenere vivo il ricordo dei tre ragazzi e promuovere tra i giovani i valori del rispetto e della non violenza. Il progetto, ideato da Valentino Mirto e organizzato dall’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”, presieduta da Alessio Tarallo, in collaborazione con l’associazione M.A.S. e l’amministrazione comunale, ha già coinvolto negli scorsi mesi numerose scuole del territorio.

Proprio gli studenti saranno i protagonisti della giornata di domani. A partire dalle ore 9, le classi quinte delle scuole monrealesi daranno vita a un corteo che partirà dal campo sportivo “Conca d’Oro” e attraverserà le principali vie cittadine fino a raggiungere piazza Guglielmo, cuore della commemorazione.

Qui è previsto un momento di raccoglimento e riflessione sul tema della pace, con una sessione di yoga guidata da Ida Maria Rizzo, realizzata in collaborazione con la scuola “Solletico” di Monreale. Particolarmente significativo sarà anche il gesto simbolico della deposizione di fiori di carta, realizzati dai bambini, in via Benedetto D’Acquisto, luogo della tragedia.

La manifestazione rappresenta non solo un’occasione per ricordare, ma anche un momento di impegno civile, volto a sensibilizzare le nuove generazioni sul contrasto alla violenza. In quest’ottica si inserisce anche il concorso rivolto agli studenti, chiamati a elaborare una frase sul tema: quella vincitrice sarà incisa su un pannello in maiolica, destinato a rimanere come monito permanente all’interno della scuola.

La cerimonia di premiazione si terrà il 15 maggio, in occasione dell’a presentazione dell'edizione 2026 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

La giornata del ricordo, fratganti proseguirà domani alle ore 17, quando in cattedrale sarà celebrata la messa solenne in ricordo dei tre giovani. Dalle 21, le attività si sposteranno nuovamente in via Benedetto D’Acquisto per l’evento “Il ricordo nel cuore di familiari e amici”, che vedrà l’accensione dei lumi, proiezioni video, canti dei maestri Grimaudo e testimonianze dirette. Alle ore 22 la danza diventerà protagonista con l’esibizione “Corpi e Anima in Scena”, a cura degli allievi della scuola ASD Maison de la Danse.

La chiusura alle 22.30 è affidata a “The Concert in a New Light” in piazza Guglielmo II, un suggestivo concerto live per pianoforte immerso in una scenografia di migliaia di candele.

Domani, dunque, Monreale si fermerà per ricordare, stringendosi attorno alle famiglie e rinnovando il proprio impegno affinché tragedie simili non si ripetano. Una giornata che unisce dolore, memoria e speranza, affidando ai più giovani il compito di costruire un futuro diverso.