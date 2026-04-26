In funzione nuove telecamere di video sorveglianza, centro storico più sicuro

Coprono il tratto compreso tra il Boccone del Povero e piazzetta Arancio

MONREALE, 26 aprile – E’ attivo da qualche giorno il nuovo sistema di videosorveglianza che copre l’asse strategico tra piazza Vittorio Veneto (Boccone del Povero) e piazza Matteotti (piazzetta Arancio), con un focus prioritario su piazza Vittorio Emanuele e piazza Guglielmo II.

Il progetto, frutto di un investimento mirato alla tutela del territorio, non si limita all’installazione di nuove telecamere, ma introduce un modello di gestione dinamica della città. Il presidio costante è garantito dal Comando di Polizia Municipale.

Le piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II, fulcro della vita sociale e turistica di Monreale, sono oggi protette da dispositivi di ultima generazione. In particolare, il sistema installato in piazza Guglielmo II è stato progettato per proteggere il patrimonio storico-artistico del complesso monumentale, agendo come deterrente contro la microcriminalità.

Il sistema, attivo 24 ore su 24, opera nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy. I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di pubblica sicurezza e sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine per eventuali attività investigative. Questa nuova dotazione si andrà a collegare con un sistema di video sorveglianza già attivo da tempo nelle altre vie della città.