Miracolo a Monreale

Dopo lunga attesa, finalmente ripulita dalle erbacce la strada panoramica

MONREALE, 27 aprile – C’è un episodio recentemente accaduto a Monreale che riporta alla mente «Miracolo a Milano», celebre e suggestivo film di Vittorio De Sica del 1951.

Fino alla settimana passata i bordi della strada panoramica (nella foto) che dalla borgata palermitana della Rocca conduce alla cittadina normanna si presentavano invasi da rigogliose erbacce, con il risultato di offrire a passanti, turisti e visitatori uno spettacolo francamente indecoroso. Sembrava che fosse un’impresa assolutamente impossibile - chissà mai perché - far dare una bella ripulita a tutto: ma poi, all’improvviso, l’inatteso miracolo si è materializzato.

Nei giorni scorsi, come d’incanto, una squadra di solerti e volenterosi operatori idoneamente attrezzati ha provveduto a eliminare ogni malerba, attraverso un efficace intervento di pulizia e di diserbo che è apparso, per l’appunto, di carattere prettamente miracolistico.

Non è difficile immaginare che il prodigio sia da ritenersi direttamente collegato allo sfarzoso matrimonio di Charles Forte e Georgia Wright che è stato celebrato venerdì scorso al duomo di Monreale: percorrendo la panoramica, il prestigioso corteo dei nubendi e dei loro altolocati accompagnatori non poteva di certo essere “offeso” dalla visione di una strada lateralmente (e letteralmente) infestata da erbacce e sterpaglie.

Bene: tutti felici e contenti, proprio come nel finale delle rassicuranti fiabe di una volta. Adesso resta da sperare che il mirabile accadimento possa ripetersi con cadenza periodica e diventare quindi di routine, senza dover per forza attendere che Monreale ospiti un altro evento “vip” di alto richiamo. Questo è ciò che è auspicabile. Ma la scrittrice Oriana Fallaci, con amaro realismo, ci ricorda che «i miracoli non durano mai».