Un anno dopo la strage, Monreale non dimentica

Trecento bambini in corteo per Andrea, Massimo e Salvo, poi scoperta una targa. LE FOTO

MONREALE, 27 aprile – Trecento bambini sanno fare più rumore di un esercito. Sanno far sentire le loro voce. Sanno farsi ascoltare da tutti.

Esattamente come è successo oggi per le vie della città, dove su organizzazione dell’associazione “Torneo dei quartieri e Frazioni di Monreale”, in collaborazione con l’associazione M.A.S. e sotto il patrocinio del Comune, una fiume di ragazzini delle scuole elementari del territorio, “scortati” da quelli più grandicelli del liceo “Basile-D’Aleo” ha invaso il centro abitato, dando vita ad un corteo che certamente ricorderemo a lungo.

L’occasione l’ha data il primo anniversario della strage del 27 aprile 2025, quelle di via Benedetto D’Acquisto, che è ancora nella memoria di tutti noi e che difficilmente riusciremo a cancellare. Oggi si celebrava il ricordo di Andrea, Massimo e Salvo, tre figli della nostra città, che una mano omicida senza scrupoli ha sottratto all’affetto delle loro famiglie ed alla stima e all’amicizia di tutti noi.

Il concentramento è avvenuto di prima mattina al campo sportivo “Conca d’Oro”, poi il serpentone ha raggiunto piazza Guglielmo per un momento davvero coinvolgente tenuto da Ida Maria Rizzo, insegnante di Yoga, che ha saputo coinvolgere grandi e piccini con una favola, la cui metafora era la distinzione fra il bene e il male che i bambini hanno diligentemente mimato con grande attenzione e grande partecipazione.

Il momento più coinvolgente, però, è arrivato quando il corteo si è sportato poco distante, vale a dire in via Benedetto D’Acquisto luogo della strage, dove è stata scoperta una targa che rinnova il ricordo di Massimo, Andrea e Salvo, affinché la giustizia possa trionfare dopo aver fatto il suo corso e il ricordo dei tre ragazzi scomparsi non si affievolisca.

Doverosi e puntuali i ringraziamenti a tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita della manifestazione da parte di Alessio Tarallo, presidente dell’Associazione Torneo dei Quartieri. La giornata del ricordo proseguirà con tante altre iniziative. Come dire: Monreale non dimentica.