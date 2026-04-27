Continueremo a lottare fin quando non otterremo giustizia

L’accorato messaggio delle mamme in cattedrale, nel giorno del ricordo di Andrea, Massimo e Salvo

MONREALE, 27 aprile - “Continueremo a lottare per tutta la vita, vogliamo giustizia e non ci fermeremo finché non arriverà. Dobbiamo essere forti, ma ce la faremo”.

È questo il messaggio deciso lanciato dalle madri di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo — Giusi e Debora Venturella e Antonella Ciolino — nel giorno che segna il primo anniversario della loro tragica scomparsa.

Il loro dolore si è trasformato in un grido accorato al termine della messa in suffragio dei tre giovani di Monreale, uccisi un anno fa nella vicina via Benedetto D’Acquisto. La celebrazione si è svolta in una cattedrale affollata, dove parenti, amici, conoscenti e tanti cittadini si sono uniti alle famiglie per condividere un momento così difficile.

“Non si può morire in questo modo, per una follia – hanno ribadito le tre donne, stringendosi l’una all’altra al termine della funzione e ringraziando per la vicinanza ricevuta – non dimenticate i nostri ragazzi. Quanto accaduto non deve ripetersi”.

La funzione religiosa è stata celebrata dall’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, che durante l’omelia ha invitato i presenti al raccoglimento e alla riflessione. “Lenire un dolore simile è difficile – ha detto – perché ci troviamo di fronte a una morte ingiusta, a una violenza che ha colpito profondamente l’intera comunità. Ora, però, Andrea, Massimo e Salvo vegliano su di noi. Affidiamoci a Maria, madre del dolore”.