Monreale, applausi a scena aperta per “Pane e tumazzu”: trionfa il teatro sociale dell’AUSER

La pièce teatrale è stata messa in scena ieri pomeriggio nei locali dell’associazione

MONREALE, 27 aprile – Successo oltre ogni aspettativa per la rappresentazione della commedia “Pane e tumazzu”, opera del commediografo marsalese Lucio Galfano, andata in scena nel pomeriggio di ieri presso i locali del Circolo AUSER “Biagio Giordano” di Monreale.

A portarla sul palco sono stati i soci dell’associazione, protagonisti di una performance accolta con entusiasmo dal numeroso pubblico presente. Autore poliedrico – avvocato, regista e poeta – Galfano vanta numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale. Le sue commedie, apprezzate per la capacità di raccontare con ironia e profondità temi sociali, vengono oggi rappresentate non solo in Sicilia ma anche in diverse città italiane. Con questa iniziativa, il Circolo AUSER ha voluto rendergli omaggio, riconoscendone il valore artistico e culturale.

A distinguersi sul palco sono stati Agostino Albano, Giovanni Faraci, Mariella Ferraro, Enzo Greco, Francesco La Marca, Loredana Matranga e Lina Miceli, guidati dalla regia di Nino Casamento. Dopo mesi di prove, gli attori hanno offerto una recitazione intensa e spontanea, riuscendo a immedesimarsi nei personaggi e a coinvolgere il pubblico, che ha più volte interrotto lo spettacolo con applausi a scena aperta durante i tre atti.

La trama affronta un tema quanto mai attuale: il rapporto tra genitori anziani e figli, spesso segnato da incomprensioni e interessi. In particolare, la commedia mette in luce le contraddizioni di figli che, da un lato, non vogliono occuparsi dei genitori in età avanzata e, dall’altro, ostacolano la possibilità che questi possano rifarsi una vita, mossi anche da questioni ereditarie.

Ancora una volta, il Circolo AUSER di Monreale – che conta circa 220 soci – conferma il proprio impegno nella promozione dei valori della socialità, della vita comunitaria e del volontariato. L’iniziativa ha centrato uno degli obiettivi principali dell’associazione: favorire l’aggregazione e la condivisione, lanciando un messaggio che va oltre il mondo degli anziani e coinvolge anche le giovani generazioni.