Patto educativo, un atto di speranza per il futuro della comunità di Monreale

Monsignor Isacchi: “Un punto importante, perché segna un percorso nuovo per Monreale, un patto educativo che ha messo insieme tante istituzioni per scommettere sul futuro e contro la violenza”

MONREALE, 28 aprile – Si è concluso l’evento dedicato al “Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra le giovani generazioni”, che ha coinvolto istituzioni, scuola e società civile di Monreale.

Il Patto, che è stato promosso dall’arcidiocesi di Monreale, fortemente voluto dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, ha coinvolto il Comune di Monreale, le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, l’Asp e i referenti delle scuole del territorio, dando vita a un lavoro di rete che ha visto il contributo di tutti e, in modo particolare, delle scuole. L’evento finale ha reso protagonisti gli alunni delle scuole di Monreale con i loro cortometraggi, ed è stato presentato dal conduttore Ruggero Sardo. A impreziosire la serata è stato l’intervento dell'attore Roberto Lipari, che ha accompagnato la proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole aderenti al progetto, intervallati da momenti musicali e in chiusura dalla proiezione di un video sulla leggenda del Santissimo Crocifisso di Monreale, dedicato al ricordo di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo.

Gli studenti, guidati da docenti ed esperti del settore, hanno affrontato il tema della violenza attraverso storie intense, trasformando la riflessione in narrazione. I cortometraggi sono stati realizzati attraverso un percorso educativo portato avanti grazie alla sinergia con Guardia di Finanza, Carabinieri, sindacato di Polizia Siap e Asp, che hanno affiancato gli studenti lungo tutto l’iter progettuale. I giovani sono così stati protagonisti assoluti di tutte le fasi di realizzazione dei cortometraggi in un percorso laboratoriale, che li ha visti impegnati nella scrittura, nelle sceneggiature e nelle riprese, sperimentando in prima persona tutte le fasi della produzione cinematografica attraverso il lavoro di squadra.

La direzione artistica dell’evento è stata curata da Giulia Galati, mentre una giuria di esperti, tra cui lo stesso Antonio Lipari, don Antonio Chimenti, Ignazio Rosato, Rosario Terranova, Gianpiero Pumo, Toti Mancuso e Beppe Manno, ha valutato i lavori assegnando premi alle migliori interpretazioni e produzioni. In particolare, sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: alla scuola Veneziano- Novelli è andato il premio per la migliore scenografia; alla scuola Francesca Morvillo sono andati i premi come migliore attrice non protagonista, migliore attrice protagonista e per il migliore cortometraggio; alla scuola Guglielmo II sono andati i premi come migliore sceneggiatura, miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista; una borsa di studio è stata assegnata al liceo Basile-D’Aleo; ben tre menzioni speciali sono andate rispettivamente come attore protagonista alla scuola Leonardo Sciascia di Grisì, come attrice protagonista alla scuola Margherita di Navarra e come attore protagonista al liceo Basile D’Aleo.

La parola chiave di questo patto educativo è stata “comunità”, poiché la comunità locale in tutte le sue componenti ha investito tempo, fiducia, competenze, per citare Papa Leone, nel far fiorire l’umanità in tutti i suoi aspetti. Come ha ribadito l’arcivescovo di Monreale, monsignor Isacchi nel suo intervento, si tratta di un punto di svolta importante per la comunità: “Questo evento rappresenta un punto importante, perché segna un percorso nuovo per Monreale, un patto educativo che ha messo insieme tante istituzioni, tanti uomini e donne di buona volontà, disposti a scommettere sul futuro e contro la violenza. Ma è anche il punto di partenza perché questi nostri giovani ci stanno dicendo che il futuro sarà sicuramente migliore del passato costruito da noi adulti, ma anche di questo presente. Allora mi sembra che questa serata sia l’inizio di un tempo nuovo in cui, però, occorrono adulti che si assumano la responsabilità educativa di stare accanto ai giovani, di ascoltarli, di accompagnarli e di lasciarsi insegnare anche qualcosa dai nostri giovani”.