Andrea, Massimo e Salvo: le note del pianoforte incantano piazza Guglielmo

Un apprezzato “candelight” ha concluso ieri la giornata del ricordo. LE FOTO

MONREALE, 28 aprile – La magia e la poesia del pianoforte e delle candele accese hanno suggellato ieri sera la giornata dedicata al ricordo di Andrea, Massimo e Salvo, nel giorno del primo anniversario della loro scomparsa.

In una piazza Guglielmo raccolta, silenziosa e partecipe le note dei pianisti Silvia Vaglica e Tommaso Lannino, concluse dalla bellissima voce del soprano Valentina Di Franco, con un suggestivo “candelight”, hanno creato quel clima di raccoglimento che la circostanza richiedeva. Vario il repertorio: dagli Alphaville a Morricone, passando per i Coldplay, finendo con le struggenti note dell’Hallalujah. È stata un’ora scarsa di musica sotto le torri il duomo nel ricordo dei tre ragazzi e del loro inaccettabile sacrificio. È stato il modo migliore per concludere una giornata in cui la memoria ha dovuto fare un doloroso passo indietro di un anno. Poco prima le bravissime ed applaudite allieve de “La Maison de la Danse” avevano proposto un’apprezzata esibizione, sempre a tema.