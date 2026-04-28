Vicenda Amat, arriva pure il nulla osta del Comune di Palermo

Carteggio già protocollato, domani dovrebbero riprendere le corse

MONREALE, 28 aprile – E’ stata protocollata oggi pomeriggio la nota con cui il comune di Palermo concede il nulla osta all’Amat per prolungare la corsa della linea 389 fino a Monreale.

La missiva, una volta trasmessa per conoscenza al Comune di Monreale, fa in modo che il servizio, sospeso dal 13 aprile scorso, possa essere ripristinato. Domattina, pertanto, a meno di improbabili difficoltà dell’ultim’ora, l’autobus dell’Amat dovrebbe tornare a fare capolinea a Monreale, in largo Vittorio Veneto, davanti al Boccone del Povero. Sembra avviarsi positivamente a conclusione, pertanto, una questione che sembrava diventare sempre più spinosa e che si era ingarbugliata quando la Regione aveva eccepito sulla convenzione firmata nello scorso mese di dicembre tra il comune normanno e l’azienda trasporti palermitana, sostenendo che il servizio fosse di esclusivo appannaggio dell’Ast.

Ci sono volute le difficoltà palesate da quest’ultima azienda a coprire il servizio e soprattutto le numerose interlocuzioni, coordinate dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono al tavolo della Prefettura per trovare una soluzione che accontentasse tutti. Gli utenti in primis, che possono tornare ad usufruire di un importante servizio, ma anche il comune di Monreale e l’Amat. Il Comune perché un passaggio “in blocco” ad Ast avrebbe significato la necessità di pagare “cash” a quest’ultima azienda, magari per ottenere un servizio inferiore.

L’Amat, invece, perché, essendo il comune di Monreale creditore per circa un milione di euro nei confronti dell’azienda di via Roccazzo in virtù di una sentenza di qualche anno fa, può ridurre progressivamente il debito svolgendo il servizio, senza mettere mano in tasca. Soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda hanno espresso il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e l’assessore ai Trasporti, Riccardo Oddo.