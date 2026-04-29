San Martino, torna l’illuminazione pubblica al Villaggio Montano: un intervento atteso trent’anni

Pillitteri: “Una risposta concreta per la nostra comunità”

MONREALE, 29 aprile – Si è conclusa ufficialmente la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in località Villaggio Montano, nella frazione di San Martino delle Scale.

L’operazione, condotta nell’ambito della convenzione Consip gestita da Enel Sole, ha interessato il tratto di via Gioacchino Crisafulli nei pressi dell’ex ristorante "Ai Pini", segnando un punto di svolta per la vivibilità della zona. A darne notizia è il consigliere comunale Flavio Pillitteri, che sottolinea l'importanza dell'opera: “Questo intervento – afferma – rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità, che attendeva una risposta concreta da oltre trent’anni. Insieme al sindaco abbiamo fortemente voluto questa riqualificazione, ritenendola un atto dovuto per garantire la sicurezza dei residenti e la valorizzazione del territorio.

“Questo intervento – aggiunge il sindaco Alberto Arcidiacono – rientra in una programmazione di opere che si realizzeranno su tutto il territorio, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la sicurezza per l’intera comunità”. La riqualificazione dell’impianto di illuminazione, promettono i due, proseguirà anche lungo altre strade per garantire sicurezza e vivibilità anche agli altri residenti e villeggianti.