Monreale, ecco il piano di erogazione idrica durante le feste del Santissimo Crocifisso

Varia la turnazione di distribuzione. La situazione tornerà alla normalità il 4 maggio

MONREALE, 29 aprile – L’Amap comunica una variazione temporanea dei turni di distribuzione idrica in alcune aree del centro abitato, con l’attivazione di un servizio straordinario in questi giorni di avvicinamento alla festa, per far fronte alle esigenze della rete.

Nel dettaglio, nella zona di piazza Spasimo la distribuzione dell’acqua sarà garantita in forma straordinaria nei giorni di oggi e domani, con due fasce orarie giornaliere: al mattino dalle 7.30 alle 10.30 e nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 20. Successivamente, il servizio straordinario interesserà le zone di piazza Duomo, via Venero e via della Repubblica, dove sarà attivo nei giorni 1, 2 e 3 maggio, mantenendo gli stessi orari di erogazione, suddivisi tra mattina e sera. L’azienda precisa che la normale distribuzione idrica verrà ripristinata a partire da lunedì 4 maggio, riportando il servizio alla consueta regolarità. Per eventuali aggiornamenti o ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare il sito ufficiale dell’AMAP oppure contattare il numero 091 279111, attivo con risponditore automatico, o il numero verde 800 915333, disponibile esclusivamente da rete fissa.