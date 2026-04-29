Rifiuti, la S.R.R. approva l’aggiornamento del piano di gestione

Il documento è stato votato all’unanimità nella seduta di ieri

MONREALE, 29 aprile – L’assemblea dei soci della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest”, di cui Monreale fa parte, ha approvato ieri l’aggiornamento del piano d’ambito relativo alla gestione dei rifiuti, in riferimento alla programmazione 2026-2036.

Il documento, che è stato votato all’unanimità, è stato redatto dai tecnici della società tenendo conto, in particolare, delle nuove disposizioni introdotte dal nuovo piano gestionale dei rifiuti adottato dalla Regione Siciliana, nonché degli obiettivi comunitari e nazionali orientati al passaggio verso un innovativo modello di economia circolare.

Nel piano sono inclusi e illustrati, fra l’altro, i dati specifici che riguardano i diversi comuni interessati; dall’esame dei dati stessi, si rileva che a Monreale - comprendendo le frazioni di Aquino, Grisì, Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra - sono attualmente 19.585 le utenze domestiche, mentre sono in totale 713 quelle non domestiche (uffici, studi professionali, negozi, attività di ristorazione e così via).

Fra gli obiettivi generali che la S.R.R. ha programmato di attuare rilevano la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, soprattutto nel settore dell’indifferenziata, l’ottimizzazione dei costi di gestione, l’incremento della raccolta differenziata e lo sviluppo di un sistema impiantistico integrato coerente con la pianificazione regionale.

Nell’aggiornato piano, inoltre, viene evidenziato che nel Corleonese è prevista la realizzazione di un polo impiantistico integrato con una piattaforma per la selezione, il recupero e la raffinazione dei rifiuti (con una capacità di circa 25.000 tonnellate all’anno) e una struttura per il trattamento della frazione organica con produzione di compost e biometano. Con l’attuazione di questa iniziativa, sarà possibile ridurre il ricorso agli impianti extra-ambito e comprimere i costi di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, consentendo a regime una riduzione complessiva dei costi di gestione del servizio, con significativi e diretti benefici economici a vantaggio sia dei comuni che degli utenti.

Infine, la pianificazione definita dalla S.R.R. conferma pienamente il rispetto dei princìpi di salvaguardia lavorativa e di continuità dei livelli occupazionali esistenti, dando priorità, attraverso la cosiddetta “clausola sociale”, all’assorbimento degli operatori già impiegati nei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei vari comuni.