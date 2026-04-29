Scuole chiuse a Monreale e nelle frazioni lunedì 4 maggio

Disposta per la stessa giornata anche la chiusura del Centro per l’impiego

MONREALE, 29 aprile – Tutte le scuole pubbliche presenti nel territorio di Monreale resteranno chiuse lunedì 4 maggio.

Lo ha stabilito il sindaco Alberto Arcidiacono (nella foto) attraverso un’apposita ordinanza emanata dando seguito alle richieste presentate dai dirigenti scolastici interessati; nella giornata successiva allo svolgimento della tradizionale processione del Santissimo Crocifisso, quindi, le attività didattiche saranno sospese in tutti i plessi, in cui verranno eseguiti specifici interventi di derattizzazione.

Il provvedimento firmato dal primo cittadino riguarda le strutture scolastiche di ogni ordine e grado - dalle materne sino agli istituti di istruzione superiore - non soltanto del centro urbano di Monreale, ma anche delle frazioni di Aquino, Grisì, Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra.

Da segnalare, inoltre, che il Dipartimento regionale del lavoro ha reso noto che per lunedì prossimo è stata disposta la chiusura del Centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento), al fine di consentire agli operatori della ditta incaricata di provvedere alla disinfestazione e alla derattizzazione dei locali.