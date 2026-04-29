Santissimo Crocifisso, il comune adotta un piano parcheggi straordinario

Istituito pure il servizio navetta per raggiungere il centro storico

MONREALE, 29 aprile – In occasione della 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, l’amministrazione comunale ha predisposto un piano straordinario della mobilità con l’obiettivo di migliorare l’accesso al centro urbano e contenere il traffico nei giorni di maggiore affluenza.

Il dispositivo prevede innanzitutto l’individuazione di nuove aree di sosta. Tra queste rientra uno spazio lungo la circonvallazione, all’altezza del civico 86, e un’ulteriore area situata sotto la scuola Morvillo, in via Pio La Torre. A queste si aggiungono i parcheggi già disponibili sul territorio, tra cui Torres, D’Acquisto, Piccolo Ranch, via Ignazio Florio e la zona del Duomo. Tutte le aree saranno accessibili in modo continuativo sia ai cittadini sia ai visitatori.

Per facilitare ulteriormente gli spostamenti, sarà attivato anche un servizio navetta gratuito, in funzione da domani, 30 aprile, al 3 maggio nella fascia oraria compresa tra le 20 e l’1. Il collegamento consentirà di raggiungere comodamente il centro cittadino dai parcheggi periferici, seguendo un percorso che partirà dalla circonvallazione, in corrispondenza dell’area del centro comunale di raccolta, per poi toccare Piccolo Ranch, Torres, D’Acquisto, Morvillo, via Aldo Moro e via Venero, prima di fare ritorno al punto di partenza.

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota – invita la cittadinanza e i visitatori a usufruire delle aree di sosta dedicate e del servizio navetta, al fine di contribuire a una gestione più ordinata ed efficiente della mobilità durante i festeggiamenti”.