Presentate le candidature per la «Capitale italiana del libro 2027»: c’è anche Monreale

La valutazione dei progetti proposti si concluderà entro luglio

MONREALE, 30 aprile – Sono in tutto 31 le candidature pervenute al ministero della Cultura per l’assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro» per l’anno 2027.

L’ampia partecipazione all’iniziativa testimonia l’attenzione crescente dei territori verso la promozione della lettura e le politiche culturali diffuse; le proposte provenienti dalla Sicilia sono state presentate dai comuni di Monreale, Caltagirone (in aggregazione con Licodia Eubea, Mineo, Niscemi e Vizzini), Avola, Belpasso, Gangi (in aggregazione con Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Petralia Sottana) e Sciacca (in aggregazione con Bisacquino, Bivona, Caltabellotta, Licata e Montevago).

La candidatura di Monreale, dunque, rientra fra quelle che saranno esaminate e valutate dalla commissione, formata da qualificati esperti, che procederà a individuare entro il 30 giugno i progetti finalisti; per i referenti dei comuni selezionati ci sarà quindi l’invito a illustrare pubblicamente i rispettivi dossier, partecipando a un incontro di approfondimento che si terrà a Roma.

La proposta progettuale che l’amministrazione comunale ha presentato, denominata «Monreale legge il mondo», si prefigge diversi obiettivi: valorizzare il patrimonio librario delle biblioteche locali, estendere la lettura all’intero territorio, incluse le frazioni, garantire l’accesso alla cultura a disabili, anziani e soggetti vulnerabili, coinvolgere i giovani nella produzione culturale, promuovere l’innovazione attraverso le tecnologie digitali, rafforzare il “Patto per la Lettura” e proiettare Monreale sulla scena nazionale.

La proclamazione della città che assumerà per il prossimo anno il titolo di «Capitale italiana del libro» avverrà entro la fine di luglio; per la realizzazione delle iniziative e delle attività contenute nel dossier di candidatura, il ministero della Cultura concederà al comune vincitore un contributo di 500.000 euro.

Per quanto riguarda le precedenti edizioni, il riconoscimento è stato assegnato a Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023), Taurianova (2024) e Subiaco (2025), mentre per l’anno in corso è stato attribuito a Pistoia.