Scienza e storia a Monreale: inaugurata stamattina la mostra dedicata a Marie Curie

Resterà aperta fino al 30 maggio al complesso monumentale

MONREALE, 30 aprile – Si è svolta stamattina, presso il prestigioso Complesso Monumentale di Palazzo Guglielmo II, la cerimonia di inaugurazione della mostra "Monreale celebra Marie Curie: una mostra tra scienza, coraggio e legami internazionali".

L’evento ha dato ufficialmente il via a un percorso espositivo di alto valore scientifico e culturale, che celebra la vita e le scoperte della scienziata polacca Maria Skłodowska-Curie, icona mondiale della ricerca e simbolo di emancipazione.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, gli assessori Patrizia Roccamatisi, Nadia Battaglia, Riccardo Oddo, Giuseppe Di Verde e il consigliere Flavio Pillitteri, che hanno accolto con onore le autorità diplomatiche polacche: il Console Generale della Repubblica di Polonia a Roma, Bartosz Skwarczyński, e il Console Onorario a Palermo, Davide Farina.

L'esposizione è stata accuratamente curata dalla funzionaria Paola Fragale, che ha coordinato l'allestimento e la ricerca documentale per offrire un percorso narrativo rigoroso e coinvolgente. "Inaugurare questa mostra oggi significa offrire ai nostri cittadini, e soprattutto ai nostri giovani, un esempio luminoso di dedizione e perseveranza," ha dichiarato l’assessore Roccamatisi durante il taglio del nastro. "Marie Curie non ha solo scoperto nuovi elementi chimici, ha tracciato una strada per le donne nella scienza e ha creato legami tra nazioni che ancora oggi sono solidi e fecondi. Un ringraziamento particolare va a Paola Fragale per l'impegno profuso nella cura di questo importante evento.

"Il percorso espositivo, dal titolo "Maria Skłodowska-Curie in Italia: tre viaggi, una passione", approfondisce i legami della scienziata con il nostro Paese e ripercorre le tappe fondamentali dei suoi studi sulla radioattività, che le valsero due Premi Nobel. Attraverso documenti, immagini e approfondimenti, i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera dei primi del Novecento e riscoprire l'immensa eredità umana e professionale di una donna che ha cambiato il corso della fisica moderna.

La mostra resterà aperta al pubblico e alle scolaresche, fino al 30 maggio offrendo un’opportunità unica di approfondimento didattico in una cornice d’eccezione. La mostra è dedicata ai viaggi in Italia della illustre scienziata polacca Maria Sklodowska-Curie.

La mostra non è soltanto un’occasione per conoscere episodi meno noti della vita della celebre scienziata, ma anche un invito a riflettere sul ruolo della ricerca, della determinazione e della collaborazione internazionale nella costruzione di ponti tra i popoli.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma, del Comitato di Chimica dell’Accademia Polacca delle Scienze, della Facoltà di Chimica dell’Università di Varsavia, della Società Chimica Polacca (PT Chem) e del Museo Maria Sklodowska-Curie di Varsavia.