Monreale celebra la 400ª edizione della festa del Santissimo Crocifisso: emesso un annullo filatelico speciale

Due i tagli previsti: 0,25 euro e 1,30 euro

MONREALE, 30 aprile – In occasione dei solenni festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, che quest’anno raggiungono lo storico traguardo della 400ª edizione, l’amministrazione comunale di Monreale ha promosso un’iniziativa in collaborazione con Poste Italiane.

Il prossimo 3 maggio, giornata culmine delle celebrazioni, sarà attivato un Servizio Filatelico Temporaneo che permetterà di imprimere su cartoline dedicate lo speciale annullo creato appositamente per questo centenario. Un’occasione imperdibile per cittadini, fedeli e collezionisti di conservare un ricordo tangibile e ufficiale di un evento che da quattro secoli definisce l’identità e la fede della comunità monrealese.

L’iniziativa rientra nel quadro delle celebrazioni del 400° anniversario e mira a dare particolare rilievo a una tradizione che, dal XVII secolo, si rinnova con immutata devozione. La stampa di cartoline filateliche commemorative e la creazione di un timbro dedicato rappresentano un atto volto a cristallizzare nel tempo la memoria di questa solenne processione: il provvedimento è stato definito dalla responsabile dell’ufficio di gabinetto, Rosaria Sarrica, il bozzetto grafico del timbro da Rocco Micale su direttiva del sindaco Alberto Arcidiacono sottolineando l'importanza istituzionale di documentare il patrimonio culturale e religioso di Monreale. Il servizio sarà operativo nella giornata di domenica 3 maggio, osservando i seguenti dettagli logistici: dalle 11 alle 17, presso il gazebo allestito sul marciapiede lato cattedrale (in prossimità dell'angolo con piazza Vittorio Emanuele). Presso lo stand di Poste Italiane, gli interessati potranno scegliere tra due diverse soluzioni per l'affrancatura e il successivo annullo: taglio da 0,25 euro e taglio da 1,30 euro. Dopo la scelta del francobollo, sarà possibile procedere all’annullo filatelico con il timbro speciale, il cui bozzetto è stato realizzato appositamente per riflettere il profondo legame tra la città e la sacra effige.