I “Quaranta che ballano 90” spaccano ancora, ieri sera piazza Guglielmo era gremita

Sempre apprezzata l’esibizione della band palermitana che trascina il pubblico

MONREALE, 1 maggio – Piazza Guglielmo ancora una volta gremita ieri sera, in occasione dello spettacolo de “I Quaranta che ballano 90”. Così come nelle precedenti occasioni, i monrealesi hanno risposto massicciamente “presente” per l’esibizione della band diretta da Antonio Amato.

Non si è trasformata, quindi, in un “dejavu” l’appuntamento di ieri sera, considerato che i “Quaranta” erano già stati protagonisti a Monreale, a partire da tre anni or sono, quando, proprio il 30 aprile del 2023, fecero per la prima volta “irruzione” a piazza Guglielmo con la loro carica coinvolgente e la loro carrellata di grandi successi della musica leggera anni ’90.

Ieri sera con una scaletta modificata rispetto al passato, il pubblico ha risposto alla grande, lasciandosi trascinare, per l’ora e mezza abbondante di spettacolo, dalle sonorità lanciate dal palco, di fronte alle quali era difficile resistere passivamente. Ed alla fine un lungo e ben articolato gioco pirotecnico ha salutato questo primo grande appuntamento dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione numero 400.