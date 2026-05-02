La classe di Nina Zilli conquista pizza Guglielmo

Applausi scroscianti per la cantante piacentina. LE FOTO

MONREALE, 2 maggio – Una piazza piena di gente, un’atmosfera carica di emozione e una voce capace di conquistare ogni angolo del pubblico: è stata una bella serata quella vissuta ieri a Monreale, in occasione dell’atteso concerto di Nina Zilli.

Protagonista assoluta è stata la cantante piacentina, personaggio televisivo e radiofonico noto al grande pubblico, che ha incantato piazza Guglielmo con un concerto di altissimo livello, confermando ancora una volta la sua cifra artistica elegante e inconfondibile. Fin dalle prime note, quelle di “50mila”, una delle sue “hit”, la cantante ha saputo catturare l’attenzione del pubblico monrealese, trascinandolo in un viaggio musicale fatto di sonorità raffinate, contaminazioni soul e richiami retrò che da sempre caratterizzano il suo stile.

La piazza ha risposto con entusiasmo crescente, accompagnando ogni brano con applausi calorosi e una partecipazione viva e costante. Nina Zilli, al secolo Maria Chiara Fraschetta, supportata da una band di musicisti di altissimo livello, si è dimostrata non solo un’interprete di grande talento, ma anche una performer capace di creare un legame autentico con il pubblico, dialogando, sorridendo e coinvolgendo i presenti in un clima di festa condivisa.

Lo spettacolo, curato nei minimi dettagli, con tre cambi d’abito “volanti” durante l'ora e mezza abbondante della sua durata, è stato molto apprezzato per la qualità musicale e per l’intensità delle interpretazioni, regalando momenti di grande emozione. Non sono mancati i suoi brani più amati, così come qualche pezzo del repertorio di Mina o di Massimo Ranieri, che hanno arricchito la performance.