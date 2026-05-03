Santissimo Crocifisso, ecco il percorso odierno

La processione si concluderà in cattedrale e non in Collegiata

MONREALE, 3 maggio – Sarà un percorso modificato quello che coprirà oggi la processione del Santissimo Crocifisso, appuntamento clou dell’anno sociale, culturale e religioso della città.

Un percorso che, come è noto ormai, non si concluderà, come da tradizione, in collegiata a notte fonda, ma vedrà il suo epilogo in cattedrale. Quest’anno, infatti, in occasione del 400° anniversario dell’istituzione della devozione monrealese al Santissimo Crocifisso, la città registrerà degli appuntamenti aggiuntivi, che vedranno il simulacro del Cristo in croce fare tappa nelle chiese cittadine: San Francesco, domenica 10 maggio, san Castrense, domenica 17, Santa Teresa, domenica 24, per fare ritorno finalmente in Collegiata l’ultima domenica di maggio, giorno 31.

Altra variante in agenda è quella della sosta del Crocifisso al momento dei tradizionali giochi pirotecnici: non davanti al municipio, in piazza Vittorio Emanuele, in considerazione dei lavori che interessano attualmente il palazzo di città, ma in piazza Guglielmo, davanti al complesso monumentale.

Il simulacro oggi, come sempre, si muoverà alle 14, conosciuto come la “discesa a spalla” del fercolo, che verrà posizionato sulla "vara" davanti il pannello di maiolica settecentesco retrostante la chiesa della Collegiata.

Tutto questo in attesa della processione vera e propria, che inizierà alle 18. Poco prima del suono della campanella, che da' avvio al corteo, le autorità civili si recheranno a Palazzo Arcivescovile per "scortare" il vescovo, fino alla confluenza fra via Umberto I e via Antonio Veneziano, dove le stesse autorità si aggregheranno alla processione.

Il primo tratto è quello forse più suggestivo, all'interno de quartiere del "Pozzillo", uno dei primi insediamenti urbanistici di Monreale. Il tratto si conclude con quella che i monrealesi chiamano "a nisciuta ru ferru", dove è necessaria una particolare ed accorta manovra per consentire al simulacro di venire fuori dalle viuzze strettissime. La manovra, per la sua particolare difficoltà, si conclude con uno scrosciante applauso. Da via Antonio Veneziano, quindi, si arriva fino a piazza Canale. Da lì il Crocifisso salirà per via Pietro Novelli alta, fino all'abbeveratoio, dove avviene una sosta, che consente ai "fratelli" di rifocillarsi.

Prima, però, all'altezza di via Terrasi, le autorità abbandonano il corteo. Dopo "l'abbiviraturi" è la volta della ripida discesa di via Garibaldi, meglio conosciuta a Monreale come "a scinnuta ru Signuri", fino a piazza Spasimo. A quel punto la processione tornerà verso piazza Vittorio Emanuele e piazza Guglielmo attraverso via Venero, Corso Pietro Novelli e via Roma. L'ultimo tratto della processione, ormai a tarda ora, toccherà via Benedetto D'Acquisto e via Palermo, prima dell’ingresso, come detto, in cattedrale.