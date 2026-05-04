Monreale ricorda il capitano Emanuele Basile nel giorno del 46° anniversario dell’eccidio

A Largo Canale si è tenuta la consueta cerimonia di commemorazione alla presenza di numerose autorità

MONREALE, 4 maggio – Conclusi i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, Monreale stamattina ha reso omaggio alla memoria del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, barbaramente ucciso dalla mafia il 4 maggio 1980, proprio durante la processione.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose, unite nel ricordo di un uomo che ha pagato con la vita la propria fedeltà allo Stato.

La commemorazione si è aperta con un momento di raccoglimento e preghiera guidato dall’arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi. Il sindaco Alberto Arcidiacono, nel rivolgere il saluto alle autorità presenti, ha sottolineato il valore simbolico della giornata: “La figura del capitano Basile – ha detto – rappresenta una ferita che mai potrà rimarginarsi per la nostra comunità. Il suo sacrificio deve essere una testimonianza di perenne memoria, un faro che guida il nostro impegno quotidiano contro ogni forma di illegalità." Il primo cittadino ha inoltre voluto dedicare un pensiero commosso alla figura del generale Maurizio Stefanizzi recentemente scomparso, ricordandone il legame con il territorio e l'alto profilo umano.

Il comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha tratteggiato il profilo del capitano Basile come un esempio di assoluta dedizione ed estremo sacrificio, “un modello di riferimento – ha dichiarato – per tutti i militari dell'Arma e per la società civile”.

Presenti alla cerimonia numerose autorità e cittadini fra cui il prefetto Massimo Mariani, il vicario della Questura Alessandro Milazzo, il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia, i rappresentanti della giunta comunale, il consigliere della città metropolitana Flavio Pillitteri, l’assessore regionale Alessandro Aricò, l’assessore del Comune di Palermo Dario Falzone e i soci dell’associazione nazionale della Polizia di Stato Sezione di Monreale.

Domattina, in occasione della ricorrenza dell'assassinio del capitano Basile, il palcoscenico del Teatro Imperia di Monreale ospiterà lo spettacolo teatrale "Emanuele Basile: Un Uomo, una Divisa, una Scelta". L'appuntamento è fissato per le ore 9,30. Prodotta da La Valigia dell'Attore Produzioni, l'opera si propone di restituire un ritratto intimo e civile di una delle figure più emblematiche della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia. Lo spettacolo non celebra solo l'eroe in divisa, ma esplora l'integrità morale dell'uomo dietro il grado, la coerenza delle sue scelte e il coraggio quotidiano di chi decise di non voltarsi dall'altra parte.

Il testo, scritto a quattro mani da Ugo Bentivegna e Giuditta Perriera, si avvale della regia dello stesso Bentivegna e vede la partecipazione straordinaria di entrambi gli autori sulla scena, supportati dall'aiuto regia di Corrado Occhione.

L'evento, patrocinato dal Comune di Monreale grazie all’impegno dell’assessore Patrizia Roccamatisi rappresenta un momento fondamentale di memoria collettiva e di impegno civile, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni per tramandare i valori di legalità e giustizia che hanno guidato l'operato del capitano Basile.



