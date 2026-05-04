Associazione nazionale Polizia di Stato, oggi la visita del vicario del questore

Visita presso la sezione di Monreale del vicario della Questura di Palermo, Alessandro Milazzo

MONREALE, 4 maggio – Si è svolta questa mattina presso la sede della sezione di Monreale dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato la visita del vicario del questore, Alessandro Milazzo.

La visita è avvenuta a margine dell’importante giornata commemorativa per Monreale dedicata alla memoria del capitano Emanuele Basile.

“Siamo onorati di aver ricevuto la visita del vicario del questore presso la nostra sede di Monreale” - ha affermato il presidente Santo Gaziano. La visita è stata anche l’occasione per complimentarmi per le diverse attività portate avanti dal sodalizio della Polizia di Stato sul territorio di Monreale, che ogni giorno sono portate a avanti dalla sezione.

All’incontro è stato presente anche il Generale Agostino Santini, presidente di Assoarma.