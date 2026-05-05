Il vescovo incontra i giovani calciatori di Monreale: la fede incontra lo sport per crescere meglio

L’iniziativa è stata organizzata dall’Anps di Monreale

MONREALE, 5 maggio – Una giornata all'insegna dei valori dello sport, dell'inclusione e della crescita personale si è svolta ieri al campo sportivo Conca d'Oro.

L'evento, intitolato "Impariamo ad affrontare le sconfitte", è stato organizzato con successo dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) – Sezione di Monreale. Momento centrale della manifestazione è stato l'incontro, intenso e partecipato, tra l’arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, e i giovanissimi atleti. L’arcivescovo con grande sensibilità, si è intrattenuto sul vampo di gioco per circa due ore, dialogando con i bambini e condividendo con loro momenti di gioco e riflessione, sottolineando come lo sport sia una palestra di vita fondamentale per formare i cittadini di domani.

Un plauso convinto all'iniziativa è giunto dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono: "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'A.N.P.S. Monreale e al Presidente Santo Gaziano per aver promosso questa straordinaria giornata. La presenza autorevole del nostro arcivescovo, monsignor Isacchi, tra i giovani sportivi, è importante per la nostra comunità. Unire i valori della fede a quelli dello sport e della legalità è la strada giusta per offrire ai nostri ragazzi modelli positivi per la loro crescita".

Presente all'evento anche l'assessore comunale allo Sport, Salvo Giangreco, che ha ribadito la centralità delle attività motorie: "Manifestazioni come questa confermano l'importanza dello sport non solo per la salute fisica, ma soprattutto come strumento educativo e di aggregazione sociale. Insegnare ai ragazzi, come recita il titolo dell'evento, ad affrontare le sconfitte con dignità e a rialzarsi con determinazione è una lezione preziosa che trascende il rettangolo di gioco e si applica a ogni aspetto della vita. L'amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione queste iniziative che mettono al centro la crescita sana delle nuove generazioni".

L'A.N.P.S. Monreale, attraverso il presidente Santo Gaziano e i soci effettivi in servizio che seguono e formano i giovani atleti, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento e per il prezioso supporto delle istituzioni religiose e civili.