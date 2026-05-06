Monopattini elettrici, facciamo chiarezza su “targhino” e assicurazione

Presto in vigore nuovi obblighi per chi usa questi micro-veicoli

MONREALE, 6 maggio – Ormai da alcuni anni, l’utilizzo su strada dei monopattini elettrici in ogni località (e anche a Monreale) è divenuto particolarmente diffuso e, diciamolo in tutta franchezza, talvolta “molesto” per pedoni e automobilisti.

L’obbligo di indossare il casco è prescritto dal 14 dicembre 2024; ma di recente, sono state introdotte a livello nazionale nuove norme sui requisiti e sulla disciplina per la circolazione di questi micro-veicoli urbani, in particolare per quanto riguarda la relativa targatura e la copertura assicurativa.

E, come sovente accade quando intervengono significative novità, non sono infrequenti i casi in cui la confusione tende a prevalere sulle certezze: appare allora utile fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

L’obbligo di dotare ogni monopattino elettrico del contrassegno identificativo, comunemente definito “targhino”, entra in vigore il prossimo 16 maggio: la richiesta per ottenerlo va presentata accedendo al “Portale dell’automobilista” e procedendo al pagamento dei dovuti oneri, che ammontano a circa 35 euro; in alternativa, è possibile rivolgersi a un’agenzia operante nel settore del disbrigo pratiche automobilistiche, andando chiaramente incontro a una maggiorazione dei costi.

C’è più tempo per provvedere alla copertura assicurativa: secondo quanto precisato da un’apposita circolare ministeriale pubblicata il 17 aprile scorso, la necessità di ottemperare a questo adempimento scatterà il 16 luglio. Sono abilitati a richiedere la polizza per i monopattini a propulsione elettrica sia i maggiorenni che i minori a partire dai 14 anni; nel caso di soggetti minorenni, la domanda dev’essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si stima che il premio da versare possa orientativamente variare da un minimo di 40 euro a un massimo di 150 euro all’anno, a seconda della tipologia di assicurazione e delle eventuali garanzie integrative scelte.

A carico di chi non dovesse uniformarsi a queste prescrizioni sono ovviamente previste specifiche sanzioni, per evitare le quali sarà bene adeguarsi per tempo ai nuovi obblighi imposti dal legislatore, tenendo presente che, in ogni caso, non è consentito l’uso su strada dei monopattini elettrici a chi non è almeno quattordicenne.