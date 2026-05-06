Manutenzione degli edifici scolastici, il comune assegna l’appalto da 400 mila euro

Ad aggiudicarselo è stata la ditta Sogea srl di Casteldaccia

MONREALE, 6 maggio – Sarà la ditta Sogea srl, con sede a Casteldaccia, a occuparsi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici comunali per il biennio 2026-2027.

L’azienda si è aggiudicata la gara d’appalto con un ribasso del 28,27% sull’importo posto a base di gara. La procedura, svolta in modalità telematica, si è conclusa nei giorni scorsi, con la successiva verifica positiva dei requisiti tecnici, economici e contributivi dell’impresa. Tutti i controlli previsti dalla normativa, inoltre, hanno dato esito favorevole.

L’appalto rientra in un accordo quadro del valore complessivo di oltre 517 mila euro, di cui 400 mila destinati ai lavori, approvato dall’amministrazione comunale per garantire interventi continui e programmati sugli edifici scolastici cittadini.

Grazie a questo strumento, il Comune potrà attivare progressivamente i singoli interventi nel corso del biennio, in base alle necessità e alle risorse disponibili. Una modalità che consente maggiore flessibilità operativa e una gestione più efficiente delle manutenzioni.

L’iniziativa, considerata strategica, punta a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità degli ambienti scolastici, rispondendo alle esigenze di studenti, famiglie e personale scolastico.