Democrazia partecipata, a tre associazioni locali fondi per 14 mila euro

Ne beneficeranno l’Auser, l’Anteas e l’Asca, che operano nel settore delle attività socio-culturali degli anziani

MONREALE, 6 maggio – Il Comune ha ufficializzato l’assegnazione dei fondi destinati alla cosiddetta “Democrazia partecipata” per l’anno 2025, per un totale di 14 mila euro.

Le risorse, previste dalla normativa regionale che obbliga gli enti locali a destinare la quota del 2% dei trasferimenti a iniziative condivise con i cittadini, saranno impiegate per sostenere attività rivolte agli anziani sul territorio.

A beneficiarne saranno tre realtà associative che operano da tempo nel sociale: il Circolo “Auser” Biagio Giordano, l’associazione “Anteas” e l’associazione “Asca”. I progetti presentati hanno ottenuto tutti lo stesso punteggio in fase di valutazione, risultando quindi ugualmente meritevoli.

Per questo motivo, l’amministrazione, dopo aver istituto un apposito gruppo di lavoro nello scorso mese di marzo, ha deciso di ripartire le somme disponibili tra i tre soggetti, tenendo conto dei costi medi mensili e dei tempi di realizzazione, ridotti a otto mesi. Nel dettaglio, 5.500 euro andranno all’Auser, 4.500 euro all’Anteas e 4.000 euro all’Asca.

I progetti dovranno essere avviati entro il 18 maggio prossimo, con aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento e conclusione entro il 31 dicembre dello stesso anno. L’erogazione dei contributi avverrà solo a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

L’iniziativa rientra nel percorso di coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle scelte amministrative, uno strumento sempre più utilizzato per orientare le politiche locali verso bisogni concreti della comunità. In questo caso, l’attenzione è stata rivolta in particolare alle attività socio-culturali dedicate agli anziani, una fascia della popolazione considerata prioritaria.