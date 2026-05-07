Monreale riscopre Giovanni Maria Comandè: all’Asca la lettura di “Don Giovanni Malizia”

Partecipato appuntamento incentrato su un argomento di grande rilievo culturale

MONREALE,7 maggio — Un pomeriggio dedicato alla letteratura, alla memoria e all’identità culturale del territorio si è svolto ieri presso la sede dell’A.S.C.A. di Monreale, dove si è tenuta la lettura di alcuni brani del romanzo Don Giovanni Malizia, opera dello scrittore e drammaturgo monrealese Giovanni Maria Comandè (1882-1933).

Il volume, pubblicato per la prima volta nel 1930 dall’editore Sandron di Palermo, rappresenta una delle testimonianze narrative più significative della Monreale ottocentesca. L’iniziativa nasce come naturale prosecuzione dell’incontro culturale organizzato lo scorso 25 marzo, durante il quale erano state approfondite la vita e la produzione letteraria dell’autore.

A guidare l’appuntamento è stato lo studioso Natale Sabella che, in dialogo con il giornalista Nicola Giacopelli, ha accompagnato i presenti alla scoperta del contesto storico e sociale in cui Comandè visse e operò.

L’interesse suscitato in quella occasione ha spinto alcuni soci dell’associazione a cimentarsi nella lettura pubblica dei primi capitoli del romanzo, ambientato nella Monreale della metà dell’Ottocento. Tra vicoli, contrade, sentieri e fondi agricoli della Conca d’Oro, l’opera restituisce un vivido affresco della città e del suo territorio, esaltandone i paesaggi, il profumo della zagara e l’intensità dei personaggi che animano la narrazione, primo fra tutti il carismatico Don Giovanni Malizia. Con partecipazione e sensibilità, tre soci dell’A.S.C.A. si sono alternati nella lettura dei brani scelti: Silvana Messina, Grazia Russo e Antonino Albano

La manifestazione si è conclusa con il caloroso apprezzamento dei presenti, confermando ancora una volta l’impegno dell’A.S.C.A. nella valorizzazione del patrimonio culturale e delle eccellenze letterarie monrealesi.