Monreale candidata a “Capitale del Libro 2027”, presentato il logo

Il progetto si intitola "Monreale legge il Mondo"

MONREALE, 8 maggio – Questa mattina gli assessori alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi e alla Cultura Fabrizio Lo Verso hanno partecipato ufficialmente alla videoconferenza per la candidatura di Monreale al titolo di Capitale Italiana del Libro 2027.

Durante l'incontro è stato inoltre presentato in anteprima il logo ufficiale che accompagnerà tutto il percorso promozionale. Il progetto, intitolato "Monreale legge il Mondo", rappresenta una tappa fondamentale nella strategia culturale dell'amministrazione comunale, volta a trasformare la straordinaria eredità storica della città in un motore di innovazione sociale e civile.

La presentazione del logo segna l'inizio ufficiale della campagna comunicativa. L'identità visiva scelta sintetizza i valori della candidatura: il legame con l'oro dei mosaici del Duomo — vero e proprio "libro aperto" sull'umanità — e l'apertura verso il futuro.