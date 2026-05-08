Cresce anche a Monreale il fenomeno delle truffe agli anziani, i carabinieri lanciano l'allarme

Il metodo in voga è quello del sedicente carabiniere

MONREALE, 8 maggio – Sempre più frequente, anche a Monreale, l’odioso fenomeno delle truffe ai danni degli anziani.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di tentativi di raggiro messi in atto con la tecnica del cosiddetto “sedicente Carabiniere”, un sistema ormai diffuso anche nel territorio monrealese. I truffatori contattano telefonicamente le vittime fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri o ad altre forze dell’ordine. Con toni allarmanti raccontano di presunti incidenti stradali, problemi giudiziari o emergenze che coinvolgerebbero figli, nipoti o altri familiari, chiedendo con urgenza denaro, gioielli o oggetti di valore per “risolvere” la situazione.

In diversi casi, dopo la telefonata, un complice si presenta direttamente presso l’abitazione della vittima per ritirare quanto richiesto. Le forze dell’ordine ribadiscono con fermezza che i Carabinieri non chiedono mai soldi, gioielli o pagamenti per affrontare questioni giudiziarie o incidenti, né inviano incaricati a domicilio per il ritiro di contanti. Per questo motivo l’Arma rivolge un appello alla cittadinanza affinché venga mantenuta alta l’attenzione, soprattutto nei confronti delle persone anziane e di chi vive da solo. L’invito è a diffidare sempre da richieste di denaro ricevute per telefono, a non aprire la porta a sconosciuti e a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in presenza di dubbi o situazioni sospette.

Fondamentale anche il ruolo delle famiglie: sensibilizzare parenti anziani e persone vulnerabili può contribuire a prevenire episodi che spesso causano non solo danni economici, ma anche forte disagio psicologico nelle vittime. Le autorità raccomandano infine di segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, così da consentire rapidi controlli e rafforzare le attività di prevenzione sul territorio di Monreale.