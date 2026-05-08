Tragedia sfiorata in Via Esterna Cretazze: crolla un pino d’Aleppo di 25 metri

Un attimo prima erano transitate delle persone, altre stavano passando

MONREALE, 8 maggio – Se i tempi fossero stati leggermente diversi, considerato che poco prima erano transitate delle persone, l’episodio poteva trasformarsi in una tragedia.

Un pino d’Aleppo di circa 25 metri è crollato improvvisamente in via Esterna Cretazze, traversa di via Mulini, ostruendo completamente la strada e schiantandosi al suolo. Sul posto sono intervenuti con celerità gli addetti comunali della Protezione civile Enzo Granà e Rino Previti, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia municipale, che ha provveduto a bloccare il traffico nell’area. La caduta dell’albero, proveniente da una proprietà privata, ha reso necessario l’intervento rapido per mettere in sicurezza la zona e gestire l’emergenza, al fine di ripristinare la viabilità.

L’episodio fa emergere anche un problema più ampio, legato alla presenza di alberi pericolosi in proprietà private. La Protezione civile e il Comune hanno già segnalato la presenza di diverse situazioni di pericolo ed emesso diverse ordinanze per la rimozione di esemplari considerati a rischio, ma non sempre queste disposizioni vengono rispettate.