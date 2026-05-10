La Madonna del Popolo è rientrata in cattedrale

Le condizioni meteo hanno retto. All'interno del duomo l'emozionante incontro con il Santissimo Crocifisso. LE FOTO

MONREALE, 10 maggio – Alla fine, nonostante la leggera pioggia iniziale, le condizioni meteo non hanno ostacolato lo svolgimento della processione della Madonna del Popolo, edizione 2026.

Una processione importante quest’anno, in cui ricorre il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, che ha registrato il consueto seguito di tanta gente che ha seguito la Madonna lungo le vie della città nel percorso partito dalla chiesa di San Castrense e conclusosi, come di consueto, in cattedrale.

Al seguito del simulacro della Vergine, che si era trasferito per la domenica in Albis nella chiesa di San Castrense, c’erano le autorità cittadine, mentre a guidare il simulacro della Madonna le Confraternite del Santissimo Crocifisso e di San Castrense con il tradizionale accompagnamento della banda musicale.

L’ingresso in cattedrale è avvenuto non prima dei fuochi d’artificio in piazza Guglielmo attraverso la porta del Paradiso in tutta la sua solennità. La coincidenza con l’anno giubilare ha voluto che il rientro della Madonna del Popolo di quest’anno vivesse l’emozionante incontro con il Santissimo Crocifisso, che si trova in cattedrale per la prima sosta prevista dal programma giubilare presso la parrocchia del duomo.