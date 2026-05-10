Applausi ieri sera al cine teatro Imperia per “La Lupa”

La commedia è stata portata in scena da “La Compagnia in Valigia”

MONREALE, 10 maggio – Poco meno di due ore volate via, quasi senza accorgersene, incollati alla poltrona e con la mente sgombra da pensieri.

Sono quelle trascorse ieri sera al cine teatro Imperia, guardando ed applaudendo gli attori de “La Compagnia in valigia” che hanno messo in scena “La Lupa”, celebre novella di Giovanni Verga, pubblicata nel 1880 nella raccolta “Vita dei campi”.

Una piacevole trasposizione teatrale, con un testo parzialmente riadattato alle esigenze sceniche, portata sulla scena, dopo diversi mesi di prove pazienti e laboriose, sotto la sapiente regia di Francesca Vaglica e Desireé Infantino.

La storia parla della perenne bramosia sessuale di “Gna Pina”, per tutti, appunto, “la Lupa”, ottimamente interpretata dalla stessa Francesca Vaglica, che concupisce compare Nanni (Antonio Minasola) al punto da accettare che questi sposi la propria figlia Mara (Desireè Infantino), pur di averlo accanto. Una vicenda che, ovviamente dà scandalo in paese e che si conclude con la morte di Gna Pina, uccisa proprio da compare Nanni, ormai ossessionato dalla carnalità della Lupa.

Il pubblico, ancora una volta numeroso, ha gradito la performance degli attori, testimoniando il proprio apprezzamento con applausi scoscianti e convinti.

L’evento ha ribadito l’importanza della presenza in città di una struttura prestigiosa come il cine teatro Imperia, dove la comunità, perlomeno quella che ha voglia di alzare l’asticella culturale, ha la possibilità di crescere e di vedere soddisfatta la propria voglia di aggregazione teatrale, oltre che di legittima esigenza di svago.