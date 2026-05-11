Il Santissimo Crocifisso arriva nella chiesa di San Francesco

Ci rimarrà fino a domenica prossima. LE FOTO

MONREALE, 11 maggio – In occasione dell’anno giubilare per il 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso prosegue il viaggio del santo simulacro nelle parrocchie di Monreale.

Dopo la conclusione della processione del 3 maggio con la permanenza in cattedrale per una settimana, ieri sera il Santissimo Crocifisso è stato condotto in processione penitenziale presso la chiesa di San Francesco della parrocchia dei Santi Vito e Francesco, dove resterà fino a domenica 17 maggio.

Al termine della messa delle 18 di ieri in cattedrale, presieduta da don Nicola Gaglio, concelebrata con don Luca Leone, don Andrea Palmeri, don Antonio Crupi e don Angelo Giudice, allietata dai canti della corale interparrocchiale di Monreale, il simulacro del Santissimo Crocifisso è stato trasportato dai confrati seguendo un percorso che da piazza Guglielmo ha attraversato poi il quartiere Carmine per approdare in via Antonio Veneziano presso la chiesa di San Francesco con al seguito le autorità cittadine e tanti fedeli.

Il cammino di fede intrapreso, che sta attraversando la città, portando il Crocifisso nelle quattro parrocchie di Monreale, rappresenta un momento di fede comunitaria interparrocchiale. Il 17 maggio dalla chiesa di San Francesco il Santissimo Crocifisso sarà portato a San Castrense, il 24 maggio presso la parrocchia di Santa Teresa per poi fare rientro il 31 maggio in Collegiata.