Via Linea Ferrata, da domani parte il diserbo

Pubblicato pure il calendario della disinfestazione del territorio

MONREALE, 11 maggio – L'assessorato all'Igiene Urbana comunica che, a partire dalle 8 di domani mattina, prenderanno il via le operazioni di diserbo, decespugliamento e pulizia straordinaria di via Linea Ferrata.

Lo rende noto l’assessore al ramo, Giulio Mannino, specificando che l'intervento è finalizzato alla rimozione della vegetazione infestante e al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro della carreggiata. L'operazione sarà condotta in sinergia dagli operai comunali insieme agli operatori della Forestale, un coordinamento tecnico necessario per agire con tempestività ed efficacia sui tratti più critici della via.

"L'intervento di domani fa parte del piano di manutenzione programmata per garantire strade pulite e sicure," ha dichiarato l'assessore Mannino. "La collaborazione con la Forestale ci permette di intervenire in modo profondo sulla vegetazione che, con l'arrivo del caldo, può rappresentare un rischio anche per la visibilità e la prevenzione incendi".

Questo, inoltre, il calendario della disinfestazione per Monreale e le sue frazioni, elencato per giorno e luogo:

* Lunedì 18.05.26: Monreale bassa

* Martedì 19.05.26: Monreale alta

* Mercoledì 20.05.26: Grisì

* Giovedì 21.05.26: Pioppo

* Venerdì (22.05.26): Villaciambra ed Aquino

* Sabato (23.05.26): San Martino delle Scale