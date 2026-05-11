Skip to main content
Amplifon piccolo
Amplifon grande
Casamento travel
Casamento travel mobile

Monreale, successo per i casting della 16ª edizione di “Una Voce per Monreale”

· Cronaca varia

Più di 70 gli aspiranti alla finale del 24 e 25 luglio

MONREALE, 11 maggio – Grande partecipazione, emozioni e talento hanno caratterizzato i casting della 16ª edizione di “Una Voce per Monreale”, il prestigioso concorso canoro dedicato a Marcello Micalizzi, che si sono svolti ieri nella sede dell’Asca.

 Anche quest’anno la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti artistici più seguiti e apprezzati del territorio, capace di richiamare giovani talenti provenienti da tutta Italia. Alla selezione hanno infatti preso parte concorrenti arrivati da numerose regioni, tra cui Campania, Lombardia, Puglia e Lazio, a conferma della crescente rilevanza nazionale conquistata dal concorso nel corso degli anni.

Oltre settanta i partecipanti che si sono esibiti davanti alla commissione artistica, suddivisi nelle categorie Junior, riservata ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, e Senior, aperta ai concorrenti dai 15 ai 60 anni. Una lunga giornata di audizioni vissuta tra emozione, passione e musica, durante la quale è emerso l’alto livello artistico dei candidati in gara. A guidare artisticamente la manifestazione sono stati Mario Micalizzi e Mauro Fasone, impegnati da anni nella valorizzazione dei giovani talenti e nella crescita di un evento ormai punto di riferimento nel panorama musicale siciliano e nazionale.

La commissione esaminatrice era composta da professionisti del settore musicale: lo stesso Mario Micalizzi, patron del concorso, Mauro Fasone in qualità di vocal coach (entrambi nella foto), il cantautore Alessandro Iacona e il produttore musicale Kikko VFP.
Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per l’elevata partecipazione e per la qualità delle esibizioni ascoltate durante i casting. “Una Voce per Monreale” continua così a rappresentare una prestigiosa vetrina per artisti emergenti, mantenendo vivo il ricordo di Marcello Micalizzi attraverso la musica, il talento e la condivisione.
Nei prossimi giorni, su MonrealeNews, saranno resi noti i nomi dei finalisti ufficiali, mentre cresce già l’attesa per la fase conclusiva del concorso, che quest’anno sarà articolata in due serate finali: il 24 luglio è in programma la finalissima della categoria Junior, mentre l’indomani, sabato 25 luglio, la serata conclusiva della categoria Senior.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Ottica Nuova Visione
Studio Valerio
Amplifon piccolo
Car Revision Service laterale

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica