Monreale, successo per i casting della 16ª edizione di “Una Voce per Monreale”

Più di 70 gli aspiranti alla finale del 24 e 25 luglio

MONREALE, 11 maggio – Grande partecipazione, emozioni e talento hanno caratterizzato i casting della 16ª edizione di “Una Voce per Monreale”, il prestigioso concorso canoro dedicato a Marcello Micalizzi, che si sono svolti ieri nella sede dell’Asca.

Anche quest’anno la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti artistici più seguiti e apprezzati del territorio, capace di richiamare giovani talenti provenienti da tutta Italia. Alla selezione hanno infatti preso parte concorrenti arrivati da numerose regioni, tra cui Campania, Lombardia, Puglia e Lazio, a conferma della crescente rilevanza nazionale conquistata dal concorso nel corso degli anni.

Oltre settanta i partecipanti che si sono esibiti davanti alla commissione artistica, suddivisi nelle categorie Junior, riservata ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, e Senior, aperta ai concorrenti dai 15 ai 60 anni. Una lunga giornata di audizioni vissuta tra emozione, passione e musica, durante la quale è emerso l’alto livello artistico dei candidati in gara. A guidare artisticamente la manifestazione sono stati Mario Micalizzi e Mauro Fasone, impegnati da anni nella valorizzazione dei giovani talenti e nella crescita di un evento ormai punto di riferimento nel panorama musicale siciliano e nazionale.

La commissione esaminatrice era composta da professionisti del settore musicale: lo stesso Mario Micalizzi, patron del concorso, Mauro Fasone in qualità di vocal coach (entrambi nella foto), il cantautore Alessandro Iacona e il produttore musicale Kikko VFP.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per l’elevata partecipazione e per la qualità delle esibizioni ascoltate durante i casting. “Una Voce per Monreale” continua così a rappresentare una prestigiosa vetrina per artisti emergenti, mantenendo vivo il ricordo di Marcello Micalizzi attraverso la musica, il talento e la condivisione.

Nei prossimi giorni, su MonrealeNews, saranno resi noti i nomi dei finalisti ufficiali, mentre cresce già l’attesa per la fase conclusiva del concorso, che quest’anno sarà articolata in due serate finali: il 24 luglio è in programma la finalissima della categoria Junior, mentre l’indomani, sabato 25 luglio, la serata conclusiva della categoria Senior.