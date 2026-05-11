Al 64° Salone Internazionale del Mobile di Milano, tra i protagonisti anche il maestro Nicolò Giuliano

L’azienda monrealese l’unica italiana del segmento presente alla prestigiosa rassegna lombarda

MILANO, 11 maggio – Oltre 316.000 presenze da 167 Paesi: la 64ª edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano chiude con numeri record e consolida la propria leadership globale nel design.

In questo contesto si fa notare la presenza di Nicolò Giuliano, azienda di Monreale, unica realtà italiana del proprio segmento in fiera e presenza ormai stabile da diversi anni. Una partecipazione che non passa inosservata: a ogni edizione, Giuliano presenta opere uniche, caratterizzate da una ricerca cromatica innovativa e da una forte impronta artistica.

Accanto a oltre 1.900 espositori provenienti da 40 Paesi, le creazioni dell’azienda siciliana si distinguono per l’uso deciso del colore, le finiture originali e una visione estetica capace di intercettare – e in alcuni casi anticipare – le tendenze del design contemporaneo.

Il Salone 2026 ha puntato su intelligenza artificiale, robotica domestica e nuovi modelli abitativi. In questo scenario tecnologico, Giuliano propone una sintesi riconoscibile tra innovazione e artigianalità, mantenendo al centro l’unicità del prodotto.

«Partecipiamo al Salone da anni con un obiettivo preciso: portare ogni volta qualcosa di nuovo», afferma Nicolò Giuliano. «Le nostre opere sono pezzi unici, frutto di una continua sperimentazione, soprattutto sul colore».

Una presenza che rafforza il ruolo delle eccellenze territoriali italiane nei contesti internazionali e conferma come anche realtà radicate nel territorio possano competere ai massimi livelli del design globale.