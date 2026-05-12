Disturbi del neurosviluppo, il comune di Monreale aderisce alla campagna

Piazza Guglielmo illuminata in segno di attenzione verso la problematica

MONREALE, 12 maggio – Il Comune di Monreale ha aderito alla quinta Giornata Nazionale sui Disturbi del neurosviluppo, promossa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), attraverso un gesto simbolico ma di grande valore civile e sociale.

Ieri sera piazza Guglielmo, sede attuale del palazzo di Città, si è illuminata quale segno di attenzione, vicinanza e sensibilizzazione verso le persone affette da disturbi del neurosviluppo e le loro famiglie. L’iniziativa, accolta dall’assessore del Comune di Monreale, Patrizia Roccamatisi, nasce dalla proposta del Garante dei diritti dei disabili del Comune di Monreale, Salvo Porrovecchio, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una tematica di crescente rilevanza sanitaria, sociale ed educativa.

I disturbi del neurosviluppo — tra cui autismo, ADHD, disturbi dell’apprendimento e disabilità intellettive — coinvolgono un numero sempre maggiore di bambini, adolescenti e famiglie, richiedendo percorsi di cura, sostegno e inclusione sempre più efficaci e condivisi. Illuminare un luogo simbolo della città significa accendere una luce sulla necessità di costruire comunità più consapevoli, inclusive e attente ai bisogni delle persone più fragili.

Un segnale concreto di partecipazione istituzionale e di responsabilità collettiva affinché nessuna famiglia si senta sola nel proprio percorso umano e assistenziale.